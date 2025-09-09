Le palmarès 2025 du Club des DA

276 travaux récompensés.

Le Centre Pompidou a accueilli, ce mardi 9 septembre, la 56e cérémonie du Club des D.A. Une édition qui a mis en lumière 276 travaux récompensés parmi plus de 1 430 projets reçus, couvrant les quatre pôles de la compétition : Communication / Craft, Production, Design et Digital.

Le Club a par ailleurs confirmé son rôle de soutien à la relève créative. Le Concours Étudiant a primé la campagne Marque l’Histoire, conçue par des étudiants de l’ESP Paris, et produite par LA\PAC. Le Concours Futurs Désirables a quant à lui récompensé l’agence Rébellion pour son dispositif « Co-naissance », tout en accordant un coup de cœur au programme « Redéfinir Demain ».

Au total, cette 56e édition a distribué 23 boules rouges, 98 boules blanches et 130 boules bleues, un palmarès qui illustre la richesse et la diversité des créations mises à l’honneur. Les projets primés et shortlistés seront rassemblés dans le Livre du Club 2025, attendu en fin d’année.

Prix spéciaux

Directeur·rice de la création de l’année :

1er prix : Alexander Kalchev, DDB Paris

2e prix : Stéphane Xiberras, BETC

3e prix : Alexandre Hervé, Romance

Directeur·rice artistique de l’année

1er prix : Peio Ospital, W Conran Design

2e prix : Clément Palouzier, Publicis Conseil ex aequo avec Célyne Parizel, Delphine Rougerie, Florence Vitu, W Conran Design

3e prix : Guenaelle Biras, DDB Paris ex aequo avec Jordan Lemarchand TBWA\Paris

Concepteur.rice rédacteur.rice de l’année

1er prix : Olivier Mille, BETC

2e prix : Damien Veillet, Rosa Paris

3e prix : Antoine Querolle, Publicis Conseil

Réalisateur·ice de l’année

1er prix : Katia Lewkowicz, Grand Bazar

2e prix : Walid Labri, DIVISION

3e prix : Vania Heymann ICONOCLAST ex aequo avec Muggia Gal ICONOCLAST

Annonceur de l’année

Intermarché

Catégorie Excellence (Grand Prix)

The Final Copy of Ilon Specht – McCann Paris – L’Oréal Paris

Palmarès «Bertrand Suchet» – Rédaction & Audio

1er prix

Presse – Va chier – DDB Paris – Ligue contre le cancer

Film – Les portes – BETC – Heetch

2e prix

– Presse – Les petits riens qui change tout – ROSA PARIS – Enedis

– Film – Les bonnes ondes – La Chose – Radio Nova

– Communication extérieure – Football Lover FM – BETC – So Foot

– Film – André – Romance – Intermarché

– Presse – Un ennemi commun – DDB Paris – Amnesty International

3e prix

– Presse – Hommage à Bertrand Pivot – Jésus et Gabriel – France TV

– Presse – Le monde a besoin de plus de rock – DDB Paris – Rock&Folk

– Presse – Les engagements d’Intermarché – Romance – Intermarché

– Social – Olympic Curry – DDB Paris – McDonald’s France

– Film – La vie chère – Romance – Intermarché

– Presse – Les bonnes ondes – La Chose – Radio Nova

– Communication extérieure – Mars – Romance – Intermarché

– Communication extérieure – Immo Typo – DDB Paris – leboncoin

Palmarès Comm. Films & Divertissements

1er prix

Télévision / Cinéma / VOL – 40 ans – BETC – Canal+

2e prix

– Télévision/Cinéma/VOL – Gabriel – Romance – Intermarché

– Télévision/Cinéma/VOL – Un smartphone pour Noël – Big Productions – Orange

– Télévision/Cinéma/VOL – André – Romance – Intermarché

– Télévision/Cinéma/VOL – Burger Mystère – Buzzman – Burger King France

– Télévision/Cinéma/VOL – Authenticity. Fraternity. – Quad Productions – Clan Campbell

– Télévision/Cinéma/VOL – Retrouvons Notre Fraternité – Marcel – Licra

– Télévision/Cinéma/VOL – Histoire d’un Amour – Romance – Intermarché

3e prix

– Télévision/Cinéma/VOL – L’Alien – BETC – Citroën

– Formats spéciaux – Group Therapy – VML – AXA

– Contenu éditorial – L’Invulnérable/Lucas Bacle – Kids – Macif

– Télévision/Cinéma/VOL – Darjeeling soutient les femmes – Romance – Darjeeling

– Télévision/Cinéma/VOL – Un peu de douceur – Romance – Cadum

– Digital/Mobile/Social Media – The Celebration Test – Marcel – DS Automobiles

– Formats spéciaux – All Day I Dream About Sport – DIVISION – Adidas

– Télévision/Cinéma/VOL – 10 secondes – Buzzman – Wero

– Télévision/Cinéma/VOL – Vieillir, ça peut faire peur – STRIKE – AIDES

Palmarès Communication extérieure & Print

1er prix

Affichage/Tactique – We also do Motorcycles – DDB Paris – Honda Motos

2e prix

– Affichage/Réseau – Va chier – DDB Paris – Ligue contre le cancer

– Affichage/Tactique – Les frigos vides – AUSTRALIEGAD – Banque Alimentaire

– Affichage/Réseau – Conduisez comme une femme – Monks Paris – Victimes & Citoyens

– Affichage/Culturel – Venez les voir en vrai – Buzzman – Musée de l’Armée

3e prix

– Hors dispositif réseau – Pas à vendre – The Good Company – CNP Assurances

– Presse/Quotidienne – Hommage à Bernard Pivot – Jésus et Gabriel – France.tv

– Presse/Magazine – Le monde a besoin de plus de rock – DDB Paris – Rock&Folk

– Affichage/Réseau – Les bonnes ondes – La Chose – Radio Nova

– Affichage/Tactique – Les petits riens qui change tout – ROSA PARIS – Enedis

– Affichage/Réseau – Vive le beau – Marcel – La Redoute

– Affichage/Réseau – Gazette Drouot – Jésus et Gabriel – La Gazette Drouot

– Affichage/Culturel – Pas de publicité, merci – BETC – JBE Books

– Affichage/Tactique – Les bonnes ondes – La Chose – Radio Nova

Palmarès Comm. Craft Image

1er prix

Photographie/Digital – Photo Field Jaxx by Travis Scott – DIVISION – Nike

2e prix

– Photographie/Affichage/Presse – Play Big – BETC – Lacoste

– Photographie/Édito – Photos Éditorial Highjack – DIVISION – A$AP ROCKY

– Nouveau Talent – Photos AWGE 24 – DIVISION – A$AP ROCKY

– Illustration animée – 130 ans/Illustrations Patrimoine – DDB Paris – Galeries Lafayette

3e prix

– Photographie/Communication extérieure – Tout l’Amour de Paris – LAFOURMI – Paris Saint Germain

– Photographie/Édition – Miu Miu – Monsieur l’Agent – Numero Berlin

– Illustration/Packaging – Voeux Patates – Andy – Andy

– Illustration/Packaging – Hot Ones – TBWA\Paris – McDonald’s France

Palmarès Comm. Craft D.A.

1er prix

Film – Un smartphone pour Noël – Big Productions – Orange

2e prix

– Affichage – Déconnectez – TBWA\Paris – Air France

– Affichage – We Also do Motorcycles – DDB Paris – Honda Motos

– Presse – Déconnectez – TBWA\Paris – Air France

– Film – Football à la française – Big Productions – Ligue Française de football

– Édition – Les Sourdines – ROSA PARIS – OUIGO

3e prix

– Film – Power of Sound – Monumental FX – Sony

– Design – Look of the games – W Conran Design – Paris 2024 COJOP

– Affichage – Sober chic – Ogilvy Paris – Maison Perrier

– Affichage – Tout le monde peut faire une pause – Customer Service – Petit Bambou

– Film – La banque qu’on a envie de se recommander – Solab – Boursobank

Palmarès Direct & Activation

1er prix

Activation par l’objet – The Amateur Jersey – LAFORMI – Intersport

2e prix

– Activation digitale – Hot Ones – TBWA\Paris – McDonald’s France

– Activation digitale – THE REALEST AD – We Are Social – Avène

– PR – Maroilles – BUZZMAN – Burger King France

3e prix

– Campagne Globale – Choose Uber – BETC – Heetch

– Activation par l’objet – Les Sourdines – ROSA PARIS – OUIGO

– Activation digitale – Lidlize – Marcel – Lidl

– Campagne globale – La campagne la plus solidaire – Marcel – Secours Populaire

– Campagne globale – Hot Ones – TBWA\Paris – McDonald’s France

Palmarès Grandes Causes

1er prix

RSE – Activation/Direct – The Freedom Édition – BETC – Society

Association – Film – Vieillir, ça peut faire peur – STRIKE – AIDES

2e prix

– Association – Film – L’attente – ROSA PARIS – Fondation pour le logement

– Association – Activation/Direct – La campagne la plus solidaire – Marcel – Secours Populaire

– RSE – Activation/Direct – La route pour tous – DDB Paris – Skoda

– Association – Presse/Affichage – Va chier – DDB Paris – Ligue contre le cancer

3e prix

– Organisme d’État – Film – L’héritage – Big Productions – STOP VEO

– Association – Activation/Direct – Musée National du Patriarcat – ARTEFACT 3000 – En avant toute(s)

– Association – Presse/Affichage – Un ennemi commun -DDB Paris – Amnesty International

– RSE – Activation/Direct – Première conversation – BETC – Heetch

– RSE – Activation/Direct – OMNILIVERY – Saatchi & Saatchi France – OMNI

– Associatio – Activation/Direct – Les frigos vides – AUSTRALIEGAD – Banques Alimentaires

Palmarès Mode

1er prix

Digital – Le maillot des rêves – Obvious – Pièces Uniques

2e prix

– Film – NB 1000 – DIVISION – Aimé Leon Dore x New Balance

– Film – Faces – Solab – Khaite

– Film – Men’s SS25 Show Predule – ASWAN – Louis Vuitton

3e prix

– Film – Heads or tails – ICONOCLAST – Marine Serre

– Film – Tarantula – ASWAN – Willy Chavarria

Palmarès Branding Design

1er prix

Design global de marque commerciale – Look of the games – W Conran Design – Paris 2024 COJOP

2e prix

– Design global de marque corporate – Look of the games – W Conran Design – Paris 2024 COJOP

– Design global de marque commerciale – Rebranding Ligue 1/Ligue 2 – LEROY TREMBLOT – Ligue de Football Professionnel

– Design d’identité visuelle – Revoir ses classiques – Landor – Orchestre de Chambre de Paris

– Design de pack – Food/Boisson – Domaine de la Chapelle – Be Dandy

– Design de pack – Le Culbuto – Servaire & Co – Diptyque

3e prix

– Design global de marque corporate – Revoir ses classiques – Landor – Orchestre de Chambre de Paris

– Design d’identité visuelle – La Phryge – W Conran Design – Paris 2024 COJOP

– Design d’identité visuelle – Rebranding – Social Club – Staycation

– Naming – Kolet naming – Namibie – KOLET

– Design d’identité visuelle – Découvrez-vous – Pixellis – Adam&Eve

– Design d’identité visuelle – Rebranding – 4uatre – AACC

– Design d’identité visuelle – Rebranding – One Yard – Paris Basketball

Palmarès Design d’espace

1er prix

Expérience – Évènements – Look of the games – W Conran Design – Paris 2024 COJOP

3e prix

Expérience – Exposition – Now, Next, Never – Studio Bosca – Richard Attias & Associates

Palmarès Design graphique

1er prix

Design de livre – Suburban Alternatives. Enquête sur l’habitat intermédiaire aux États-Unis – Building Books

2e prix

– Design de livre – Sidewalk Stills – RVB Books

– Couverture – Collection As Seen By – RVB Books

– Design de livre – Plates – Antoine Stevenot – Caryatide

– Design de livre – Incomplete Encyclopedia of Touch – RVB Books

3e prix

– Édition culturelle – Journée du Patrimoine – Julien Lelievre – Urbanbrussels

– Journal/Magazine – Revue diapo n°001 – Rimasùu Studio

– Design de livre – Chacarita Morderna. – La nécropole brutaliste de Buenos Aires – Building Books

– Design de livre – 12 degrés. 12 minutes. – Joanna Spadiliero – L’Imagerie Centre d’Art

– Design de livre – Möbel – Antoine Stevenot – New Tendency

Palmarès Motion design

1er prix

Design TV/Habillage de chaîne – Habillage de Noël – ARTE

2e prix

– Identité visuelle et animation de logo – Motion Plus Design Tokyo/Opener – Studio River – Motion Plus Design

– Design TV/Générique d’émission – Cinéma de minuit/Opener – Gédéon – France Télévisions –

– Film & Animation – Film Publicitaire – Neural Overdrive – REDOT – Richard Mille x McLaren

– Film & Animation – Film Publicitaire – 130 ans/Illuminations Patrimoine – DDB Paris – Galeries Lafayette

3e prix

– Design TV/Jingle visuel – Idents de Noël – ARTE

– Design TV/Jingle visuel – Summer Vibes – Gédéon – Disney Channel

– Film & Animation – Film Publicitaire – Trois Frères – TBWA\Paris – McDonald’s France

– Charte graphique de marque – Look of the games – Gédéon – Paris 2024 – COJOP

– Film & Animation – Générique – L’Armée des Romantiques – Silex Films – ARTE

Palmarès Design Typographie

1er prix

Création typo – 2 styles et plus – Azimut – Benjamin Blaess – Ville de Strasbourg, ministère de la culture

2e prix

– Création typo – 2 styles et plus – Eusa – Gwennina Moigne/Lucas Le Bihan – Commune d’Ouessant

– Création typo – 2 styles et plus – Bobine – Calame.Bureau – Wise Type

– Création de caractère 1 style – Alembert – Typofonderie

– Création typo – 2 styles et plus – Milling – 205TF

3e prix

– Usage typo – Design graphique – The Substance : Générique – Fugu Productions – Mubi Work Tittle

– Usage typo – Design graphique – Rebranding – République Studio – Maison de l’Architecture et de la Ville

– Usage typo – Motion/Web Design – Tracks – ARTE

– Création de caractère 1 style – Maroni – Calame.Bureau

– Création typo – 2 styles et plus – Terrane – Production Type

– Création typo – 2 styles et plus – Caslonian – Typofonderie

Palmarès Digital Communication

1er prix

Campagne virale – Olympic Curry – DDB Paris – McDonald’s France

2e prix

– Utilisation d’influenceurs – Alkpote – BUZZMAN – Laboratoire Majorelle

– Activation social media – Back to discount – TBWA\Paris – ALDI France

– Activation social media – THE REALEST AD – We Are Social – Avène

– Activation social media – Mange comme ton perso – Ogilvy Paris – Interbev

3e prix

– Utilisations des tendances digitales – Strater Hack – AUSTRALIEGAD – Banques Alimentaires

– Campagne virale – The No Home Jersey – BETC – Marshall Islands Soccer Federation

– Activation social media – Les centenaires – The Good Company – Monoprix

– Utilisation d’influenceurs – Mange comme ton perso – Ogilvy Paris – Interbev

– Utilisation des tendances digitales – Back to discount – TBWA\Paris – ALDI France

Palmarès Innovations digitales

2e prix

– Nouveaux usages – ALED – Luther – OMAR FILMS – Sublime

– Narrations Interactives – Pas de publicité merci – JBE Books – BETC

Palmarès Clip musical

1er prix

Conception & Réalisation – Tailor Swif – ICONOCLAST – A$AP Rocky

2e prix

– Direction artistique – Tailor Swif – ICONOCLAST – A$AP Rocky

– Direction de la photo – Rival Consoles : Gaivotas – Motion Palace – Erased Tapes

– Direction de la photo – 4×4 – DIVISION – Travis Scott

– Montage – Jenys : Like a Virgin – La\Pac – Gum Club, Orage and Sierra Management

– Direction artistique – Burn – HENRY – Izzy Spears

– Direction de la photo – Tailor Swif – ICONOCLAST – A$AP Rocky

– Conception & Réalisation – Von Dutch – DIVISION – Charlie XCX

– Conception & Réalisation – Burn – HENRY – Eazy Spears

3e prix

– Nouveau talent – Life – Paume – Realo

– Nouveau talent – Nothing Ever Change – OMAR FILMS – Max Baby

– Montage – Von Dutch – DIVISION – Charlie XCX

– Nouveau talent – Right Angle – Jordan Le Gazele

– Nouveau talent – Miki Cowboys, Miki Duplay – OMAR FILMS – Structure

– Nouveau talent – Pauleta – Dépendant – Yvnnis

– Nouveau talent – Money Up, Pants Down – OMAR FILMS – Realo

– Montage – Tailor Swif – ICONOCLAST – A$AP Rocky

– Direction artistique – B*tch You Could Never – VANTA – Yseult

– Nouveau talent – Rival Consoles : Gaivotas – Motion Palace – Erased Tapes

– Conception & Réalisation – B*tch You Could Never – VANTA – Yseult

– Conception & Réalisation – Hustleuse – DÉPENDANT – H Jeune Crack

– Direction de la photo – Get Lit – ICONOCLAST – Kamasi Washington

Palmarès Prod Films

1er prix

Réalisation – Shonei Ohtani – DIVISION – New Balance

Direction artistique – Bellissimo – DIVISION – Fila

2e prix

– Direction de la photographie – Shonei Ohtani – DIVISION – New Balance

– Direction artistique – Epic Night Out – Hamlet – Coca-Cola

– Direction artistique – The restaurant – Solab – Tiger Beer

– Montage – Shonei Ohtani – DIVISION – New Balance

– Nouveau talent – Men’s SS25 Show Prelude – ASWAN – Louis Vuitton

– Réalisation – Un smartphone pour Noël – Big Productions – Orange

– Direction de la photographie – NFL – DIVISION – Accenture

– Réalisation – Bellissimo – DIVISION – Fila

– Réalisation – NB 1000 – DIVISION – Aimé Leon Dore x New Balance

– Direction d’acteurs.rices – Gabriel – DIVISION – Intermarché

– Réalisation – Epic Night Out – Hamlet – Coca-Cola

– Direction de la photographie – All day I dream about sport – DIVISION – Adidas

– Direction d’acteurs.rices – André – Grand Bazar – Intermarché

– Direction d’acteurs.rices – L’héritage – Big Productions – STOP VEO

3e prix

– Direction de la photographie – Cinema Is Coming Home – Wanda Productions – Sony

– Direction artistique – Men’s SS25 Show Prelude – ASWAN – Louis Vuitton

– Montage – 40 ans – DIVISIOn – Canal+

– Montage – Dance Fight – ICONOCLAST – Deezer

– Montage – Power of Sound – Monumental FX – Sony

– Nouveau talent – Echoes of us – Soixan7e Quin5e – Adidas

– Direction de la photographie – Men’s SS25 Show Prelude – ASWAN – Louis Vuitton

– Nouveau talent – Adidas F50 x FFF – Kids – Adidas

– Nouveau talent – The Journey – ASWAN – Converse x Daily Paper

– Nouveau talent – Stories of Movement – New Cavaliers – ASWAN – Highsnobiety x Reebok

– Direction de la photographie – R4 : Opening – Phantasm – Renault

– Réalisation – Football à la française – Big Productions – Ligue Française de Football

– Direction d’acteurs.rices – Histoire d’un Amour – Grand Bazar – Intermarché

– Direction de la photographie – Stories of Movement – New Cavaliers – ASWAN – Highsnobiety x Reebok

– Direction d’acteurs.rices – The Journey – ASWAN – Converse x Daily Paper

– Direction d’acteurs.rices – Dance Fight – ICONOCLAST – Deezer

– Réalisation – The restaurant – Solab – Tiger Beer

Palmarès Produits Digitaux

1er prix

Site web/produit – Members Experience – Merci-Michel – Lacoste

2e prix

– Site web/produit – David Whyte Experience – Immersive Garden – Whyte Experience

– Site web/produit – Decathlon WLKR 76 – Index Studio – DECATHLON

– Site web/produit – Kaizen – Makemepulse

– Site web/produit – Immersive Garden Website – Immersive Garden

3e prix

– Site web/produit – Cash App Brand Guidelines – Index Studio – Cash App

– Site web/produit – Agorespace – LEOLEO Studio – Agorespace

– Site web/produit – Hatom – Immersive Garden – Hatom

– Site web/produit – Homerun – LEOLEO Studio – Homerun

– Site web/produit – Mon Top Netflix – Fanfare – Netflix

– Site web/produit – Ahadi Fondation website – FCINQ – Ahadi Fondation

– Site web/produit – La maison de toutes les victoires – Cosmis Shelter – LVMH

Palmarès Prod Son

1er prix

Musique synchro/reprise – Yesterday – AOC – TCM

2e prix

– Musique synchronisée – Dance Fight – Prose on Pixels – Deezer

– Sound design – Speed takes times – Wilden Production – Oakley

– Musique synchro/reprise – Un smartphone pour Noël – Prodigious – Orange

– Réalisation – Un smartphone pour Noël – Prodigious – Orange

– Réalisation – L’héritage – START-REC – STOP VEO

– Musique originale – Play Big – Prose on Pixels – Lacoste

– Musique originale – A Life In Balance – Chut! On vous écoute – Volvo

3e prix

– Sound Design – Faces – Solab – Khaite

– Sound Design – Power of sound – Monumental FX – Sony

– Réalisation – Les Oiseaux – Schmooze – Enedis

– Réalisation – L’art de l’automobile – Benzène – Salomon x KAR

– Musique originale – Head or tails – ICONOCLAST – Marine Serre

– Sound design – Knowckout Chaos – Studio Cardinal/BMM Network – DAZN

– Réalisation – Behind the blend – Benzène – Hennessy

– Réalisation – Faces – Solab – Khaite

Palmarès Prod VFX & Animation

1er prix

Nouveau talent – Les lettres de Krakovie – Les Monstres – Arnold Turboust

2e prix

– Animation 3D – De Warmst Week – Eddy Production – VRT

– Animation 2D – Les lettres de Krakovie – Les Monstres – Arnold Turboust

– VFX – And the beat goes on – Wanda Productions – Audemars Piguet

– Réalisation & Animation – Last dance with Mary Jane – Temple caché – Snoop Dogg

– VFX – On the road and beyond – Wanda Productions – Michelin

– VFX – This Land Is Calling – Rodeo FX – Saudi Tourism Authority

– Réalisation & Animation – Trois frères – TBWA\Paris – McDonald’s France

3e prix

– Réalisation & Animation – Escape – WIZZ – Nike & Nigo

– VFX – La banque qu’on a envie de se recommander – Solab – BoursoBank

– VFX – Marigold – Monumental FX – M.I.A

– Nouveau talent – Tout proche – Passion Paris Production – Fondation Ronald McDonald

– Animation 3D – Les oiseaux – Eddy Production – Enedis

– Animation 2D – Escape – WIZZ – Nike & Nigo

– Réalisation & Animation – Football à la française – Big Productions – Ligue Française du Football