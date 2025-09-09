Le palmarès 2025 du Club des DA

276 travaux récompensés.
Le Centre Pompidou a accueilli, ce mardi 9 septembre, la 56e cérémonie du Club des D.A. Une édition qui a mis en lumière 276 travaux récompensés parmi plus de 1 430 projets reçus, couvrant les quatre pôles de la compétition : Communication / Craft, Production, Design et Digital.
Le Club a par ailleurs confirmé son rôle de soutien à la relève créative. Le Concours Étudiant a primé la campagne Marque l’Histoire, conçue par des étudiants de l’ESP Paris, et produite par LA\PAC. Le Concours Futurs Désirables a quant à lui récompensé l’agence Rébellion pour son dispositif « Co-naissance », tout en accordant un coup de cœur au programme « Redéfinir Demain ».
Au total, cette 56e édition a distribué 23 boules rouges, 98 boules blanches et 130 boules bleues, un palmarès qui illustre la richesse et la diversité des créations mises à l’honneur. Les projets primés et shortlistés seront rassemblés dans le Livre du Club 2025, attendu en fin d’année.
Prix spéciaux
Directeur·rice de la création de l’année :
1er prix : Alexander Kalchev, DDB Paris
2e prix : Stéphane Xiberras, BETC
3e prix : Alexandre Hervé, Romance
Directeur·rice artistique de l’année
1er prix : Peio Ospital, W Conran Design
2e prix : Clément Palouzier, Publicis Conseil ex aequo avec Célyne Parizel, Delphine Rougerie, Florence Vitu, W Conran Design
3e prix : Guenaelle Biras, DDB Paris ex aequo avec Jordan Lemarchand TBWA\Paris
Concepteur.rice rédacteur.rice de l’année
1er prix : Olivier Mille, BETC
2e prix : Damien Veillet, Rosa Paris
3e prix : Antoine Querolle, Publicis Conseil
Réalisateur·ice de l’année
1er prix : Katia Lewkowicz, Grand Bazar
2e prix : Walid Labri, DIVISION
3e prix : Vania Heymann ICONOCLAST ex aequo avec Muggia Gal ICONOCLAST
Annonceur de l’année
Intermarché
Catégorie Excellence (Grand Prix)
The Final Copy of Ilon Specht – McCann Paris – L’Oréal Paris
Palmarès «Bertrand Suchet» – Rédaction & Audio
1er prix
Presse – Va chier – DDB Paris – Ligue contre le cancer
Film – Les portes – BETC – Heetch
2e prix
– Presse – Les petits riens qui change tout – ROSA PARIS – Enedis
– Film – Les bonnes ondes – La Chose – Radio Nova
– Communication extérieure – Football Lover FM – BETC – So Foot
– Film – André – Romance – Intermarché
– Presse – Un ennemi commun – DDB Paris – Amnesty International
3e prix
– Presse – Hommage à Bertrand Pivot – Jésus et Gabriel – France TV
– Presse – Le monde a besoin de plus de rock – DDB Paris – Rock&Folk
– Presse – Les engagements d’Intermarché – Romance – Intermarché
– Social – Olympic Curry – DDB Paris – McDonald’s France
– Film – La vie chère – Romance – Intermarché
– Presse – Les bonnes ondes – La Chose – Radio Nova
– Communication extérieure – Mars – Romance – Intermarché
– Communication extérieure – Immo Typo – DDB Paris – leboncoin
Palmarès Comm. Films & Divertissements
1er prix
Télévision / Cinéma / VOL – 40 ans – BETC – Canal+
2e prix
– Télévision/Cinéma/VOL – Gabriel – Romance – Intermarché
– Télévision/Cinéma/VOL – Un smartphone pour Noël – Big Productions – Orange
– Télévision/Cinéma/VOL – André – Romance – Intermarché
– Télévision/Cinéma/VOL – Burger Mystère – Buzzman – Burger King France
– Télévision/Cinéma/VOL – Authenticity. Fraternity. – Quad Productions – Clan Campbell
– Télévision/Cinéma/VOL – Retrouvons Notre Fraternité – Marcel – Licra
– Télévision/Cinéma/VOL – Histoire d’un Amour – Romance – Intermarché
3e prix
– Télévision/Cinéma/VOL – L’Alien – BETC – Citroën
– Formats spéciaux – Group Therapy – VML – AXA
– Contenu éditorial – L’Invulnérable/Lucas Bacle – Kids – Macif
– Télévision/Cinéma/VOL – Darjeeling soutient les femmes – Romance – Darjeeling
– Télévision/Cinéma/VOL – Un peu de douceur – Romance – Cadum
– Digital/Mobile/Social Media – The Celebration Test – Marcel – DS Automobiles
– Formats spéciaux – All Day I Dream About Sport – DIVISION – Adidas
– Télévision/Cinéma/VOL – 10 secondes – Buzzman – Wero
– Télévision/Cinéma/VOL – Vieillir, ça peut faire peur – STRIKE – AIDES
Palmarès Communication extérieure & Print
1er prix
Affichage/Tactique – We also do Motorcycles – DDB Paris – Honda Motos
2e prix
– Affichage/Réseau – Va chier – DDB Paris – Ligue contre le cancer
– Affichage/Tactique – Les frigos vides – AUSTRALIEGAD – Banque Alimentaire
– Affichage/Réseau – Conduisez comme une femme – Monks Paris – Victimes & Citoyens
– Affichage/Culturel – Venez les voir en vrai – Buzzman – Musée de l’Armée
3e prix
– Hors dispositif réseau – Pas à vendre – The Good Company – CNP Assurances
– Presse/Quotidienne – Hommage à Bernard Pivot – Jésus et Gabriel – France.tv
– Presse/Magazine – Le monde a besoin de plus de rock – DDB Paris – Rock&Folk
– Affichage/Réseau – Les bonnes ondes – La Chose – Radio Nova
– Affichage/Tactique – Les petits riens qui change tout – ROSA PARIS – Enedis
– Affichage/Réseau – Vive le beau – Marcel – La Redoute
– Affichage/Réseau – Gazette Drouot – Jésus et Gabriel – La Gazette Drouot
– Affichage/Culturel – Pas de publicité, merci – BETC – JBE Books
– Affichage/Tactique – Les bonnes ondes – La Chose – Radio Nova
Palmarès Comm. Craft Image
1er prix
Photographie/Digital – Photo Field Jaxx by Travis Scott – DIVISION – Nike
2e prix
– Photographie/Affichage/Presse – Play Big – BETC – Lacoste
– Photographie/Édito – Photos Éditorial Highjack – DIVISION – A$AP ROCKY
– Nouveau Talent – Photos AWGE 24 – DIVISION – A$AP ROCKY
– Illustration animée – 130 ans/Illustrations Patrimoine – DDB Paris – Galeries Lafayette
3e prix
– Photographie/Communication extérieure – Tout l’Amour de Paris – LAFOURMI – Paris Saint Germain
– Photographie/Édition – Miu Miu – Monsieur l’Agent – Numero Berlin
– Illustration/Packaging – Voeux Patates – Andy – Andy
– Illustration/Packaging – Hot Ones – TBWA\Paris – McDonald’s France
Palmarès Comm. Craft D.A.
1er prix
Film – Un smartphone pour Noël – Big Productions – Orange
2e prix
– Affichage – Déconnectez – TBWA\Paris – Air France
– Affichage – We Also do Motorcycles – DDB Paris – Honda Motos
– Presse – Déconnectez – TBWA\Paris – Air France
– Film – Football à la française – Big Productions – Ligue Française de football
– Édition – Les Sourdines – ROSA PARIS – OUIGO
3e prix
– Film – Power of Sound – Monumental FX – Sony
– Design – Look of the games – W Conran Design – Paris 2024 COJOP
– Affichage – Sober chic – Ogilvy Paris – Maison Perrier
– Affichage – Tout le monde peut faire une pause – Customer Service – Petit Bambou
– Film – La banque qu’on a envie de se recommander – Solab – Boursobank
Palmarès Direct & Activation
1er prix
Activation par l’objet – The Amateur Jersey – LAFORMI – Intersport
2e prix
– Activation digitale – Hot Ones – TBWA\Paris – McDonald’s France
– Activation digitale – THE REALEST AD – We Are Social – Avène
– PR – Maroilles – BUZZMAN – Burger King France
3e prix
– Campagne Globale – Choose Uber – BETC – Heetch
– Activation par l’objet – Les Sourdines – ROSA PARIS – OUIGO
– Activation digitale – Lidlize – Marcel – Lidl
– Campagne globale – La campagne la plus solidaire – Marcel – Secours Populaire
– Campagne globale – Hot Ones – TBWA\Paris – McDonald’s France
Palmarès Grandes Causes
1er prix
RSE – Activation/Direct – The Freedom Édition – BETC – Society
Association – Film – Vieillir, ça peut faire peur – STRIKE – AIDES
2e prix
– Association – Film – L’attente – ROSA PARIS – Fondation pour le logement
– Association – Activation/Direct – La campagne la plus solidaire – Marcel – Secours Populaire
– RSE – Activation/Direct – La route pour tous – DDB Paris – Skoda
– Association – Presse/Affichage – Va chier – DDB Paris – Ligue contre le cancer
3e prix
– Organisme d’État – Film – L’héritage – Big Productions – STOP VEO
– Association – Activation/Direct – Musée National du Patriarcat – ARTEFACT 3000 – En avant toute(s)
– Association – Presse/Affichage – Un ennemi commun -DDB Paris – Amnesty International
– RSE – Activation/Direct – Première conversation – BETC – Heetch
– RSE – Activation/Direct – OMNILIVERY – Saatchi & Saatchi France – OMNI
– Associatio – Activation/Direct – Les frigos vides – AUSTRALIEGAD – Banques Alimentaires
Palmarès Mode
1er prix
Digital – Le maillot des rêves – Obvious – Pièces Uniques
2e prix
– Film – NB 1000 – DIVISION – Aimé Leon Dore x New Balance
– Film – Faces – Solab – Khaite
– Film – Men’s SS25 Show Predule – ASWAN – Louis Vuitton
3e prix
– Film – Heads or tails – ICONOCLAST – Marine Serre
– Film – Tarantula – ASWAN – Willy Chavarria
Palmarès Branding Design
1er prix
Design global de marque commerciale – Look of the games – W Conran Design – Paris 2024 COJOP
2e prix
– Design global de marque corporate – Look of the games – W Conran Design – Paris 2024 COJOP
– Design global de marque commerciale – Rebranding Ligue 1/Ligue 2 – LEROY TREMBLOT – Ligue de Football Professionnel
– Design d’identité visuelle – Revoir ses classiques – Landor – Orchestre de Chambre de Paris
– Design de pack – Food/Boisson – Domaine de la Chapelle – Be Dandy
– Design de pack – Le Culbuto – Servaire & Co – Diptyque
3e prix
– Design global de marque corporate – Revoir ses classiques – Landor – Orchestre de Chambre de Paris
– Design d’identité visuelle – La Phryge – W Conran Design – Paris 2024 COJOP
– Design d’identité visuelle – Rebranding – Social Club – Staycation
– Naming – Kolet naming – Namibie – KOLET
– Design d’identité visuelle – Découvrez-vous – Pixellis – Adam&Eve
– Design d’identité visuelle – Rebranding – 4uatre – AACC
– Design d’identité visuelle – Rebranding – One Yard – Paris Basketball
Palmarès Design d’espace
1er prix
Expérience – Évènements – Look of the games – W Conran Design – Paris 2024 COJOP
3e prix
Expérience – Exposition – Now, Next, Never – Studio Bosca – Richard Attias & Associates
Palmarès Design graphique
1er prix
Design de livre – Suburban Alternatives. Enquête sur l’habitat intermédiaire aux États-Unis – Building Books
2e prix
– Design de livre – Sidewalk Stills – RVB Books
– Couverture – Collection As Seen By – RVB Books
– Design de livre – Plates – Antoine Stevenot – Caryatide
– Design de livre – Incomplete Encyclopedia of Touch – RVB Books
3e prix
– Édition culturelle – Journée du Patrimoine – Julien Lelievre – Urbanbrussels
– Journal/Magazine – Revue diapo n°001 – Rimasùu Studio
– Design de livre – Chacarita Morderna. – La nécropole brutaliste de Buenos Aires – Building Books
– Design de livre – 12 degrés. 12 minutes. – Joanna Spadiliero – L’Imagerie Centre d’Art
– Design de livre – Möbel – Antoine Stevenot – New Tendency
Palmarès Motion design
1er prix
Design TV/Habillage de chaîne – Habillage de Noël – ARTE
2e prix
– Identité visuelle et animation de logo – Motion Plus Design Tokyo/Opener – Studio River – Motion Plus Design
– Design TV/Générique d’émission – Cinéma de minuit/Opener – Gédéon – France Télévisions –
– Film & Animation – Film Publicitaire – Neural Overdrive – REDOT – Richard Mille x McLaren
– Film & Animation – Film Publicitaire – 130 ans/Illuminations Patrimoine – DDB Paris – Galeries Lafayette
3e prix
– Design TV/Jingle visuel – Idents de Noël – ARTE
– Design TV/Jingle visuel – Summer Vibes – Gédéon – Disney Channel
– Film & Animation – Film Publicitaire – Trois Frères – TBWA\Paris – McDonald’s France
– Charte graphique de marque – Look of the games – Gédéon – Paris 2024 – COJOP
– Film & Animation – Générique – L’Armée des Romantiques – Silex Films – ARTE
Palmarès Design Typographie
1er prix
Création typo – 2 styles et plus – Azimut – Benjamin Blaess – Ville de Strasbourg, ministère de la culture
2e prix
– Création typo – 2 styles et plus – Eusa – Gwennina Moigne/Lucas Le Bihan – Commune d’Ouessant
– Création typo – 2 styles et plus – Bobine – Calame.Bureau – Wise Type
– Création de caractère 1 style – Alembert – Typofonderie
– Création typo – 2 styles et plus – Milling – 205TF
3e prix
– Usage typo – Design graphique – The Substance : Générique – Fugu Productions – Mubi Work Tittle
– Usage typo – Design graphique – Rebranding – République Studio – Maison de l’Architecture et de la Ville
– Usage typo – Motion/Web Design – Tracks – ARTE
– Création de caractère 1 style – Maroni – Calame.Bureau
– Création typo – 2 styles et plus – Terrane – Production Type
– Création typo – 2 styles et plus – Caslonian – Typofonderie
Palmarès Digital Communication
1er prix
Campagne virale – Olympic Curry – DDB Paris – McDonald’s France
2e prix
– Utilisation d’influenceurs – Alkpote – BUZZMAN – Laboratoire Majorelle
– Activation social media – Back to discount – TBWA\Paris – ALDI France
– Activation social media – THE REALEST AD – We Are Social – Avène
– Activation social media – Mange comme ton perso – Ogilvy Paris – Interbev
3e prix
– Utilisations des tendances digitales – Strater Hack – AUSTRALIEGAD – Banques Alimentaires
– Campagne virale – The No Home Jersey – BETC – Marshall Islands Soccer Federation
– Activation social media – Les centenaires – The Good Company – Monoprix
– Utilisation d’influenceurs – Mange comme ton perso – Ogilvy Paris – Interbev
– Utilisation des tendances digitales – Back to discount – TBWA\Paris – ALDI France
Palmarès Innovations digitales
2e prix
– Nouveaux usages – ALED – Luther – OMAR FILMS – Sublime
– Narrations Interactives – Pas de publicité merci – JBE Books – BETC
Palmarès Clip musical
1er prix
Conception & Réalisation – Tailor Swif – ICONOCLAST – A$AP Rocky
2e prix
– Direction artistique – Tailor Swif – ICONOCLAST – A$AP Rocky
– Direction de la photo – Rival Consoles : Gaivotas – Motion Palace – Erased Tapes
– Direction de la photo – 4×4 – DIVISION – Travis Scott
– Montage – Jenys : Like a Virgin – La\Pac – Gum Club, Orage and Sierra Management
– Direction artistique – Burn – HENRY – Izzy Spears
– Direction de la photo – Tailor Swif – ICONOCLAST – A$AP Rocky
– Conception & Réalisation – Von Dutch – DIVISION – Charlie XCX
– Conception & Réalisation – Burn – HENRY – Eazy Spears
3e prix
– Nouveau talent – Life – Paume – Realo
– Nouveau talent – Nothing Ever Change – OMAR FILMS – Max Baby
– Montage – Von Dutch – DIVISION – Charlie XCX
– Nouveau talent – Right Angle – Jordan Le Gazele
– Nouveau talent – Miki Cowboys, Miki Duplay – OMAR FILMS – Structure
– Nouveau talent – Pauleta – Dépendant – Yvnnis
– Nouveau talent – Money Up, Pants Down – OMAR FILMS – Realo
– Montage – Tailor Swif – ICONOCLAST – A$AP Rocky
– Direction artistique – B*tch You Could Never – VANTA – Yseult
– Nouveau talent – Rival Consoles : Gaivotas – Motion Palace – Erased Tapes
– Conception & Réalisation – B*tch You Could Never – VANTA – Yseult
– Conception & Réalisation – Hustleuse – DÉPENDANT – H Jeune Crack
– Direction de la photo – Get Lit – ICONOCLAST – Kamasi Washington
Palmarès Prod Films
1er prix
Réalisation – Shonei Ohtani – DIVISION – New Balance
Direction artistique – Bellissimo – DIVISION – Fila
2e prix
– Direction de la photographie – Shonei Ohtani – DIVISION – New Balance
– Direction artistique – Epic Night Out – Hamlet – Coca-Cola
– Direction artistique – The restaurant – Solab – Tiger Beer
– Montage – Shonei Ohtani – DIVISION – New Balance
– Nouveau talent – Men’s SS25 Show Prelude – ASWAN – Louis Vuitton
– Réalisation – Un smartphone pour Noël – Big Productions – Orange
– Direction de la photographie – NFL – DIVISION – Accenture
– Réalisation – Bellissimo – DIVISION – Fila
– Réalisation – NB 1000 – DIVISION – Aimé Leon Dore x New Balance
– Direction d’acteurs.rices – Gabriel – DIVISION – Intermarché
– Réalisation – Epic Night Out – Hamlet – Coca-Cola
– Direction de la photographie – All day I dream about sport – DIVISION – Adidas
– Direction d’acteurs.rices – André – Grand Bazar – Intermarché
– Direction d’acteurs.rices – L’héritage – Big Productions – STOP VEO
3e prix
– Direction de la photographie – Cinema Is Coming Home – Wanda Productions – Sony
– Direction artistique – Men’s SS25 Show Prelude – ASWAN – Louis Vuitton
– Montage – 40 ans – DIVISIOn – Canal+
– Montage – Dance Fight – ICONOCLAST – Deezer
– Montage – Power of Sound – Monumental FX – Sony
– Nouveau talent – Echoes of us – Soixan7e Quin5e – Adidas
– Direction de la photographie – Men’s SS25 Show Prelude – ASWAN – Louis Vuitton
– Nouveau talent – Adidas F50 x FFF – Kids – Adidas
– Nouveau talent – The Journey – ASWAN – Converse x Daily Paper
– Nouveau talent – Stories of Movement – New Cavaliers – ASWAN – Highsnobiety x Reebok
– Direction de la photographie – R4 : Opening – Phantasm – Renault
– Réalisation – Football à la française – Big Productions – Ligue Française de Football
– Direction d’acteurs.rices – Histoire d’un Amour – Grand Bazar – Intermarché
– Direction de la photographie – Stories of Movement – New Cavaliers – ASWAN – Highsnobiety x Reebok
– Direction d’acteurs.rices – The Journey – ASWAN – Converse x Daily Paper
– Direction d’acteurs.rices – Dance Fight – ICONOCLAST – Deezer
– Réalisation – The restaurant – Solab – Tiger Beer
Palmarès Produits Digitaux
1er prix
Site web/produit – Members Experience – Merci-Michel – Lacoste
2e prix
– Site web/produit – David Whyte Experience – Immersive Garden – Whyte Experience
– Site web/produit – Decathlon WLKR 76 – Index Studio – DECATHLON
– Site web/produit – Kaizen – Makemepulse
– Site web/produit – Immersive Garden Website – Immersive Garden
3e prix
– Site web/produit – Cash App Brand Guidelines – Index Studio – Cash App
– Site web/produit – Agorespace – LEOLEO Studio – Agorespace
– Site web/produit – Hatom – Immersive Garden – Hatom
– Site web/produit – Homerun – LEOLEO Studio – Homerun
– Site web/produit – Mon Top Netflix – Fanfare – Netflix
– Site web/produit – Ahadi Fondation website – FCINQ – Ahadi Fondation
– Site web/produit – La maison de toutes les victoires – Cosmis Shelter – LVMH
Palmarès Prod Son
1er prix
Musique synchro/reprise – Yesterday – AOC – TCM
2e prix
– Musique synchronisée – Dance Fight – Prose on Pixels – Deezer
– Sound design – Speed takes times – Wilden Production – Oakley
– Musique synchro/reprise – Un smartphone pour Noël – Prodigious – Orange
– Réalisation – Un smartphone pour Noël – Prodigious – Orange
– Réalisation – L’héritage – START-REC – STOP VEO
– Musique originale – Play Big – Prose on Pixels – Lacoste
– Musique originale – A Life In Balance – Chut! On vous écoute – Volvo
3e prix
– Sound Design – Faces – Solab – Khaite
– Sound Design – Power of sound – Monumental FX – Sony
– Réalisation – Les Oiseaux – Schmooze – Enedis
– Réalisation – L’art de l’automobile – Benzène – Salomon x KAR
– Musique originale – Head or tails – ICONOCLAST – Marine Serre
– Sound design – Knowckout Chaos – Studio Cardinal/BMM Network – DAZN
– Réalisation – Behind the blend – Benzène – Hennessy
– Réalisation – Faces – Solab – Khaite
Palmarès Prod VFX & Animation
1er prix
Nouveau talent – Les lettres de Krakovie – Les Monstres – Arnold Turboust
2e prix
– Animation 3D – De Warmst Week – Eddy Production – VRT
– Animation 2D – Les lettres de Krakovie – Les Monstres – Arnold Turboust
– VFX – And the beat goes on – Wanda Productions – Audemars Piguet
– Réalisation & Animation – Last dance with Mary Jane – Temple caché – Snoop Dogg
– VFX – On the road and beyond – Wanda Productions – Michelin
– VFX – This Land Is Calling – Rodeo FX – Saudi Tourism Authority
– Réalisation & Animation – Trois frères – TBWA\Paris – McDonald’s France
3e prix
– Réalisation & Animation – Escape – WIZZ – Nike & Nigo
– VFX – La banque qu’on a envie de se recommander – Solab – BoursoBank
– VFX – Marigold – Monumental FX – M.I.A
– Nouveau talent – Tout proche – Passion Paris Production – Fondation Ronald McDonald
– Animation 3D – Les oiseaux – Eddy Production – Enedis
– Animation 2D – Escape – WIZZ – Nike & Nigo
– Réalisation & Animation – Football à la française – Big Productions – Ligue Française du Football