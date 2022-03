Déjà 77 cas à ce jour.

Depuis quelques mois et l’arrivée fracassante – et commentée – de Facebook dans le metaverse (rebaptisé Meta depuis), ce mot est sur toutes les lèvres et pas un jour (ou presque) ne passe sans qu’une marque annonce son « entrée dans le metaverse ». Des initiatives plus ou moins opportunistes et surtout plus ou moins pertinentes et cohérentes par rapport à la marque et son audience.

Lire notre dossier : Quel monde le metaverse dessine-t-il pour les marques et individus ?

Comme lors de l’explosion du phénomène des NFT, il est difficile de s’y retrouver et d’avoir un panorama complet de ce qui se fait ou s’est fait. Mindoza, « l’agence Customer Experience qui ouvre le champ des possibles » s’est donc attelée à la tâche pour proposer le « métannuaire ».

Comme son nom l’indique, c’est un annuaire répertoriant toutes les opérations de marque dans ces univers virtuels. Il est possible de naviguer dans cet annuaire par secteur — Art, assurance, auto, Banque, Boissons, etc. — et par plateforme, telles Decentraland, Jeux vidéo, Mobile App, Roblox, The Sandbox, etc., ou de faire défiler les 77 opérations intégrées.

La temporalité de chaque case est affichée – Terminé, Live, Bientôt – il est possible d’accéder à l’expérience et/ou de consulter un article de presse évoquant l’opération. Comme la dernière opé Heineken x Decentraland renvoyant vers notre article.

Un bon outil comme on les apprécie. À noter qu’il manque peut-être une catégorie « Association » pour le filtre secteur afin d’y intégrer l’opération des Narcotiques Anonymes pensée par l’agence Socialyse Paris et son planneur stratégique senior Emmanuel Quéré à qui nous devons cette trouvaille.