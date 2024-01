Les meilleurs vœux com’ & marketing pour 2024

À vos vœux, à vos votes !

À l’aube de cette nouvelle année, nous vous retrouvons pour le rendez-vous annuel des vœux des agences et autres entreprises du beau secteur que la Réclame a plaisir à couvrir. Une année 2024 qui s’annonce haute en créativité et en innovation.

Comme tous les ans, vous pourrez, vous aussi, participer en votant sur les réseaux sociaux pour vos vœux préférés. Alors, soutenez l’agence qui selon vous mérite le Grand Prix du Public. Abonnez-vous et surveillez notre page LinkedIn pour élire le Grand Prix du Public.

Epoka – Prix de l’amitié

Et si les pires ennemis ne faisaient qu’un en cette nouvelle année ? Marine Macron, Donald Thunberg, Nicolas Hollande, Harry Jedusor et bien d’autres vous souhaitent de meilleurs vœux pour 2024. Avec des fusions contre-nature imaginées par l’agence Epoka et réalisés grâce à l’intelligence artificielle.

Castor & Pollux – Prix homme vs machine

Célia ou c’est l’IA ? L’agence Castor & Pollux nous emmène sur l’ordinateur coloré de Célia, nous lançant au défi de reconnaitre le travail humain ou de l’IA à travers un quiz de 5 questions. Une manière originale et interactive de souhaiter la bonne année et de nous montrer qu’en 2024, les marques et les hommes correspondront.

Mindoza – Pimp my prix

Et si on pimpait notre année avec Mindoza ? L’agence vous propose de créer votre propre carte de vœux, entièrement sur mesure. Il suffit de prendre une photo avec les emojis proposés, de choisir un style d’image, et l’IA fait le reste ! Magique non ?

Razorfish – Prix du gaming

Saurez-vous relever le défish ? On peut dire GG (Good Game) à l’agence Razorfish pour son concept de « carte de jeux » 2024. Une pierre deux coups car c’est aussi pour annoncer le lancement de l’offre Gaming Influence Marketing « Good Game ». Mettez-vous dans la peau d’un fish et récoltez le plus de pièces possible dans ce jeu complètement addictif !

Intuiti – Prix de la chance

Plutôt superstitieux ? L’agence Intuiti à la solution – créez votre propre grigri qui vous portera chance tout au long de l’année. Sélectionnez l’émoji qui ressemblera le plus à 2024, indiquez votre numéro porte-bonheur pour maximiser votre chance et…PAF ! Une année pleine de joie et de santé.

Glory Paris – Prix du vœu exaucé

Vœux ou vœux utiles ? L’agence Glory Paris propose chaque année des vœux à vocations utiles. Pour 2024, c’est Pascal, jeune créatif de 18 ans, qui est mis à l’honneur afin de l’aider à intégrer la prestigieuse école d’Arts Appliqués Estienne.

Magazine&Fils – Prix rock

Plutôt The Beatles ou The Clash ? L’agence vous propose une playlist 100% bonne année : 15 titres cultes pour ambiancer vos journées. Un design 3D qui ne vous laissera pas au bout de vos surprises – spoiler alert, une phrase est cachée…

Publicis Groupe – Prix de la multiplicité

Une famille de 100 000 membres ? Et oui, vous ne rêvez pas, Publicis Groupe a bien souhaité la bonne année en envoyant une vidéo personnalisée à chacun de ses collaborateurs dans le monde. Avec l’aide de l’IA, l’agence s’est adressée individuellement en fonction de la langue maternelle du destinataire, de ses passions et de ses loisirs. Heureusement que le jumeau numérisé d’Arthur Sadoun l’a aidé !