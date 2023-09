La Vie lance son crowdfunding – et vous voudrez peut-être en faire partie

Si on vous dit charcuterie végétale, vous nous dites ?

Impossible, dégoûtant, une arnaque : voilà autant de jugements que certains ont sur la viande et la charcuterie végétale, chacun plus infondé que le précédent. Oui, la viande ou la charcuterie végétale sont possibles, bien qu’elles nécessitent des technologies particulières pour être produites. Et la startup La Vie fait partie des précurseurs de ce mouvement trop important pour être ignoré dans l’industrie alimentaire, les ventes de substituts végétaux ayant progressé de 18% en un an selon une étude de Kantar.

Après plus de trois ans de recherche et de développement pour imaginer sa propre technologie brevetée et unique, alors qu’il ne lui en aura fallu qu’un pour tripler ses ventes, la marque annonce son ambition de lever 1 million d’euros à travers l’Europe afin de continuer son développement. En parallèle, elle annonce également l’arrivée du jambon végétal La Vie en grande distribution.





Pour lever ce million, La Vie a opté pour le crowdfunding. Avec des tickets d’entrée à partir de 20 euros, il est ouvert à tous de devenir investisseur chez La Vie ; et quand on voit les résultats et les objectifs de la marque, il est difficile de ne pas croire à leur accomplissement… ou même de ne pas le souhaiter.

Ce qui nous amène au risque principal d’investir dans une startup : si celle-ci coule, vous ne reverrez jamais la couleur de votre argent. (Inutile de dire que certains veulent vraiment voir celle-ci fermer). Et même si elle fonctionne, impossible de dire combien vous remporterez en dividendes, celles-ci n’étant pas prédéfinies à l’avance mais décidées par une assemblée générale, réunissant les plus gros actionnaires. Vous pourriez même ne pas en recevoir, si tel en décide l’assemblée. C’est donc un pari que vous faites, et plus gros vous mettez, plus gros vous pourrez gagner en cas de dividendes ou de revente ; et plus gros, vous pourrez perdre.

Dès demain, vous pourrez également retrouver La Vie dans vos exemplaires de l’Équipe ou de Playboy, avec un humour toujours plus transgressif. De quoi vous rappeler la campagne qui a fait connaître la marque en 2022, quand celle-ci sortait à peine ses lardons végétaux, ou encore celle de la Saint Valentin 2023, qui a dû briser plusieurs cœurs viandus.