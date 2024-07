Élections législatives : ces marques qui ont appelé les Français à voter

Plus d’excuse pour ne pas aller voter.

Ce mois de juin a été très mouvementé pour les Français, notamment en matière de politique avec les élections européennes qui ont amené des élections législatives surprises. À peine sortis des isoloires, les votants ont aussitôt été rappelés aux urnes le 30 juin puis le 7 juillet.

Avec un taux de participation à 66,7%, un record depuis 1987, ces élections promettent d’être historiques. Cette forte mobilisation est notamment due aux nombreuses incitations au vote de la part des personnalités publiques, mais aussi de certaines marques ! En effet, cette année, de nombreux annonceurs ont mis en place des actions pour éveiller les consciences des consommateurs sur l’importance du vote.

Voici un retour sur ces annonceurs qui ont pris la parole pour mener le bulletin à l’urne.

Biocoop :

Biocoop, marque de grande distribution bio, est l’une des rares entreprises à avoir exprimé un avis clair et tranché sur son penchant politique. Effectivement, dans une interview pour le journal Libération, le patron de l’entreprise exprime sa divergence d’opinion avec le Rassemblement National : “Nous ne nous retrouvons pas dans le programme du Rassemblement national, et cela nous paraît important de le dire et de le souligner« , explique-t-il.

Brewdog :

De son côté, la marque de bière Brewdog choisit les réseaux sociaux pour s’exprimer. Grâce à un ton humoristique, le visuel publié sur Instagram correspond bien à l’identité punk et rebelle de la marque.

Brewdog présente une bière très alcoolisée, à 48,5%, ce qui correspond au taux d’abstention aux élections européennes, d’où le nom du breuvage : la bière de l’abstention. De quoi avoir une sacré gueule de bois si on la consomme. Pour échapper au mal de tête du lendemain, et ne pas manger de ce pain là, ou plutôt ne pas boire de cette bière là, une seule solution est possible : aller voter.

Happn :

L’application de rencontre Happn ajoute son grain de sel pour rappeler à ses utilisateurs d’aller voter grâce à une pop up s’affichant à l’ouverture de l’application. “Arrête de Crusher, Va Voter”, annonce cette notification. Cette action est un partenariat avec le gouvernement qui a été initialement conclu pour les élections européennes, et donc réitéré pour les législatives. La marque a profité de cette occasion pour dresser une étude prouvant que, pour les utilisateurs d’Happn, les sentiments comptent plus que les opinions politiques. Effectivement, seulement 12% des répondants excluent catégoriquement la possibilité d’être en couple avec une personne ayant des opinions politiques divergentes.

Lime et Getaround :

Les marques de transports ont elles-aussi pris conscience du rôle qu’elles avaient à jouer dans le vote des Français. C’est le cas de Lime, marque de vélos et trottinettes électriques en libre service, et de Getaround, plateforme d’autopartage. En effet, pour voter, la première étape est de se rendre au bureau de vote. Malheureusement, cette étape ne se révèle pas toujours simple. Embouteillages, coût, distance, le trajet donne de nombreuses raisons de ne pas aller voter. Alors, pour remédier à ces problèmes, Lime met en place un code promo permettant aux usagers de se rendre aux urnes gratuitement grâce aux vélos et aux trottinettes de la marque. Utilisable également le 7 juillet prochain, cette promotion offre la possibilité d’aller voter encore une fois, au second tour.

Même principe pour Getaround qui pense à tous les Français ne résidant pas dans leur commune de vote, ce qui est le cas pour 16,5% de la population. Le leader européen de l’autopartage met, lui aussi, en place un code promo sur leur système d’auto-partage pour encourager ses utilisateurs à aller voter.

La Vie :

Enfin, l’entreprise de produits végan La Vie a réalisé une opération marquante, de quoi attirer l’œil des électeurs. Affirmant une position d’opposition à l’extrême droite, la start up a décidé de vandaliser ses propres affiches dans le métier parisien en ajoutant la mention “ni abstention” à sa signature “ni vaisselle, ni cochon”. Tout ceci à la manière d’un graffiti. L’opération cherche à mettre en avant qu’aller voter est une action primordiale, encore plus que leurs propre publicités, c’est ce pourquoi ils les sacrifient à cette occasion.

Ces élections auront fait beaucoup de bruits dans le pays, et la mobilisation de ces marques a porté ses fruits. Les élections législatives obtenaient un record d’abstention en 2022 et obtiennent un record de participation en 2024. Il est tout de même à noter que l’engagement des marques est considéré has been. Alors entre tendance et mobilisation, ces marques ont fait leur choix.