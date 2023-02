La Vie vire sa cutie et déclare son amour à la viande

À La Vie, à l’amour.

La Vie, marque végétale française, a choisi la Saint-Valentin pour déclarer son amour à la viande à travers une campagne publicitaire originale. La Vie a ainsi avoué ses sentiments à la barbaque en lui écrivant une missive sous forme de lettre ouverte diffusée à l’échelle nationale. Dans “Ma tendre viande” et tel Serge Gainsbourg, La Vie est venu lui dire “que je m’en vais” : la marque explique ainsi que, si elle aimait la viande, elle préférait toutefois ses alternatives plus saines et plus durables, au vu de l’impact négatif de la consommation de viande sur la planète, la santé et les animaux.

En affichant ses sentiments en plein jour, La Vie a fait preuve de transparence envers ses clients et le grand public. Cette communication a été mise en place sur une pleine page dans la presse et dans la rue près des sièges sociaux des entreprises de l’industrie de la viande. Cette campagne a pour objectif de justifier l’existence des substituts à la viande aux plus sceptiques, tout en invitant les consommateurs à réfléchir à un mode de consommation plus durable et responsable.

Enfin, pour célébrer la ville de l’amour, La Vie a mis en place une activation sur son triporteur et répand son amour Place de la République. Les passants ont ainsi pu goûter son bacon et ses lardons végétaux : la marque souhaite ainsi rassembler tout le monde à la même table autour d’une alimentation plus juste, tout en ne négligeant pas le goût et l’hédonisme alimentaire. Selon Romain Jolivet, CMO de La Vie, cette campagne est une invitation à remettre le couvert, mais vers une consommation plus durable et responsable.

“Nous souhaitons éveiller les consciences, encore une fois en mettant joyeusement les pieds dans le plat, sur un mode de consommation plus durable et responsable. Nos alternatives répondent à une prise de conscience des consommateurs et à l’urgence de décarboner nos assiettes, à l’heure où l’élevage intensif est responsable de 18 % des émissions de CO2 ! C’est donc, une invitation à remettre le couvert, mais vers une consommation plus juste, sans négliger le goût et l’hédonisme alimentaire”, commente-t-il.