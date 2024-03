Dépité par le décret d’interdiction, La Vie se rapproche du Gorafi

Not Gorafi… ou presque.

Le Gorafi, le site d’information parodique, s’associe à La Vie, la marque d’alternatives végétales à la viande, suite au décret interdisant certaines appellations pouvant porter à confusion pour les Français. Depuis quelques jours, il est interdit d’employer les termes « viandes végétales », « bacon végétal », « poulet végétal » au risque de recevoir des amendes. Mais quels noms seront donnés pour définir ces produits ? Eh bien, c’est la question que se pose La Vie, et que l’agitateur des linéaires demande à tous les Français.

Sur une parodie de ses packagings, le spécialiste des protéines et du gras végétal inscrit « Votre nom de m*rde ici ». Une protestation, que Le Gorafi soutient complètement. Sur les réseaux sociaux, la marque demande de l’inspiration pour trouver des nouveaux noms autorisés pour ses produits. La Vie reproche au gouvernement l’absurdité de ce décret, qui a pour but de limiter les tromperies des consommateurs sur ce qu’ils achètent : « C’est vrai que ça doit être traumatisant pour un consommateur qui pensait acheter de la viande, de se retrouver avec une tranche de jambon végétal qui pollue moins et ne fait pas de mal à une mouche ». De plus, ce décret ne s’appliquant qu’aux entreprises françaises, les sociétés étrangères pourront continuer à vendre leurs produits sur le marché hexagonal, tout en gardant l’appellation d’origine.

Le Gorafi précise que le gouvernement ne s’arrêtera pas là et qu’il souhaite interdire toutes les appellations pouvant porter à confusion comme le lait démaquillant qui ne se boit pas avec les céréales, les fruits de mer qui ne se mangent pas au dessert et bien d’autres encore. Selon le journal, ces changements seraient même devenus une priorité du gouvernement, devant d’autres sujets politiques, économiques et sociaux qui peuvent peser dans notre société : « Le gouvernement s’engage à clarifier tous les termes trompeurs de la langue française, surtout dans le domaine agroalimentaire, puisque ‘manger’ a été déclaré comme l’activité principale de la population ».

Ou comment dénoncer par l’absurde, sur un support qui a fait de l’absurdité sa marque de fabrique, une parfaite absurdité pour La Vie.