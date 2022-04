Combien de séries Netflix et CANAL+ pourriez-vous caler dans un freestyle ?

Bref, seule l'Élite a Validé le #CanalFlow.

Après que Prime Video a recruté la voix-off française de sa future série sur TikTok, c’est au tour de la chaîne CANAL+ d’utiliser le réseau à son avantage et de raconter des histoires.

Pour promouvoir son offre dédiée aux moins de 26 ans – permettant aux détenteurs de bénéficier de -50% sur les abonnements CANAL+ et d’une multitude de séries (maison + catalogue Netflix) – la chaîne et son agence BETC ont décidé de lancer une trend originale et créative sur l’application où les utilisateurs dépensent le plus d’argent, mais aussi sur Twitter.

Le principe du #CanalFlow est simple : les amateurs de rap doivent raconter des histoires en s’aidant de l’éventail de séries présentes dans l’offre, le but étant que le plus de titres possibles ressortent. Pour faire connaître cette trend, le duo agence-annonceur a fait appel à 5 rappeurs aux flow différents pour relever le défi et voir la manière dont on peut être créatif sur ce type de challenge. Certaines séries semblent évidemment plus simples à insérer que d’autres dans un freestyle, comme par exemple Validé, La Flamme, Narvalo ou encore… Broute : le tout est que votre flow soit de la partie.

Pour cette campagne #CanalFlow, CANAL+ sort de sa lignée humoristique et fait appel à la créativité de chacun pour soutenir son offre et le flot de contenus destinés aux abonnés. La chaîne, connue pour son amour des running gags et le piratage de ses codes, avait proposé cette offre gratuitement aux -26 ans pendant un mois au moment du deuxième confinement.