Le premier babyphone équipé d’un bouton de soutien aux parents

Bébé a besoin qu’on l’écoute. Ses parents aussi.

Avec BETC, Laboratoire Gallia dévoile une campagne plutôt surprenante. Elle ne met pas en avant un produit, mais un besoin : celui d’écouter aussi les parents. La marque présente Mommyphone, un babyphone fictif, conçu pour capter non pas les pleurs des nourrissons, mais les doutes et les inquiétudes des jeunes parents.

Devenir parent bouleverse le quotidien, et cette transition, souvent intense, s’étire bien au-delà des premières semaines après la naissance. Pourtant, les parents ont rarement un espace où exprimer leurs questions. C’est pour répondre à ces besoins que Gallia & Vous met à leur disposition un service d’écoute gratuit et confidentiel, disponible 24h/24 et 7j/7 au 0 800 202 202. Mieux encore, des psychologues et anciennes sages-femmes spécialisées en grossesse et allaitement sont accessibles gratuitement certains jours de la semaine pour des échanges approfondis. Conçue pour interpeller, encourager à l’action et ouvrir le dialogue, cette initiative vise à accompagner les parents dans leur quotidien, en particulier durant le post-partum.

Mais cette initiative ne concerne pas seulement les parents. Gallia & Vous s’adresse aussi à leur entourage : grands-parents, proches, nounous… car mieux comprendre les défis de la parentalité, c’est mieux soutenir ceux qui les traversent. En élargissant la conversation à tout l’écosystème parental, Laboratoire Gallia invite à une prise de conscience collective.

Déployée à partir de mars 2025, la campagne sera diffusée en TV, digital et sur les réseaux sociaux.

Car si il faut tout un village pour élever un enfant, encore faut-il qu’il sache écouter les parents.

Fiche technique