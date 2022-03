L’avant-première hybride de la série Drôle de Netflix

Rendez-vous ce mardi 15 mars à 20h.

Après avoir profité de l’ascension fulgurante du film Don’t Look Up : Déni Cosmique et d’avoir créé pour l’occasion la toute première combinaison capable de résister à la fin du monde, la plateforme qui fait « Tudum » a décidé cette fois-ci d’organiser, en partenariat avec France Inter, une avant-première (une première pour Netflix) de la nouvelle série – comique entre autres – « Drôle ».

L’évènement se déroulera le mardi 15 mars à 20h au studio 104 de la Maison de la radio et de la musique à Paris (qui affiche déjà complet), ou en virtuel partout en France sur la plateforme dédiée. Au programme ce soir-là : du stand-up et des spectacles humoristiques avec Fanny Ruwet, Guillermo Guiz et Roukiata Ouedraogo de France Inter, présentation de la série par l’équipe de la réalisation et enfin, projection des deux premiers épisodes en avant-première.

Cette série de 6 épisodes, qui arrivera le 18 mars 2022 sur Netflix, est une œuvre de Fanny Herrero, créatrice de Dix pour Cent – dont le long-métrage est actuellement en cours de préparation. Elle raconte le quotidien de quatre jeunes stand-uppers et humoristes en devenir au « Drôle Comedy-Club » ; une salle de spectacle fictive où ils viennent exercer un art qui n’est pas donné à tout le monde : réussir à faire rire les gens (et réussir à en vivre par la même occasion).

Un événement qui tombe au moment de la levée des masques et restrictions sanitaires dans les endroits clos. Même si la plateforme qui s’est associée à Spotify pour créer des playlists et podcasts originaux n’invente rien en organisant une avant-première d’une de ses séries, elle innove tout de même puisqu’elle n’en avait encore jamais organisé une en ligne jusqu’à présent. Peut-être feront-ils la même démarche pour la saison 3 d’Emily in Paris ? Affaire à suivre.

Si vous voulez participer à l’avant-première de Drôle, réservez ici.