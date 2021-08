Tudum : un événement virtuel mondial pour Netflix le 25 septembre

Netflix s’essaie au livestream en dehors de sa plateforme.

Netflix a récemment annoncé la tenue d’un nouveau rendez-vous. Un événement virtuel mondial, prévu le 25 septembre prochain, et destiné aux fans de ses programmes. Cet événement, nommé Tudum – en référence au son que les abonnés entendent lorsqu’ils démarrent un programme Netflix – présentera des informations exclusives, et des avant-premières de certains contenus originaux du géant du streaming.

« C’est notre tout premier événement mondial Tudum, et notre objectif est simple : divertir et honorer les fans de Netflix du monde entier », a déclaré un porte-parole de Netflix.

Tudum proposera des panels interactifs, ainsi que des moments d’échange avec les créateurs et les stars de certaines des émissions les plus populaires de la plateforme, notamment « Stranger Things », « Emily in Paris », « The Witcher », « The Crown », « Cobra Kai » et « Bridgerton ». Mais il proposera également certains de ses films les plus populaires, à l’instar de « Red Notice », « Don’t Look Up », « Extraction », « The Harder They Fall », ou encore « The Old Guard ».

Le livestream virtuel de l’événement, d’une durée de trois heures, sera diffusé sur YouTube, Facebook et Twitch de 18h à 21h le samedi 25 septembre. En outre, Netflix organisera également des pré-séances spéciales pour présenter ses séries et films originaux coréens et indiens, ainsi que son contenu d’animation, dès 14h.

En mettant en place des événements de ce type, à l’instar de son précédent évènement virtuel, la Geeked Week, la plateforme ne dépend plus d’autres programmes ou conventions pour promouvoir son contenu original. Tudum semble également être un moyen pour Netflix de donner de la visibilité supplémentaire à la richesse de ses programmes. De bon aloi au moment où les plateformes concurrentes ne cessent de muscler leur jeu.