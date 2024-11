Squid Game s’invite sur les Champs-Élysées pour un défi géant avec Inoxtag, Maghla et Just Riadh

Du culte au live.

Le 1ᵉʳ décembre 2024, les Champs-Élysées accueilleront une adaptation immersive de la célèbre série Squid Game de Netflix. 456 participants en survêtements verts s’affronteront dans une version géante et festive de l’épreuve culte « 1,2,3 Soleil », sous le regard de la poupée emblématique de la série. Trois équipes, dirigées par les créateurs de contenu Inoxtag, Maghla et Just Riadh, promettent un spectacle unique, diffusé en direct sur YouTube pour permettre à tous de vivre l’événement… même si vous ne faites pas partie des 456 malheureux.

Cet événement s’inscrit dans une campagne orchestrée par Netflix, à quelques semaines de la sortie de la très attendue saison 2 de Squid Game, prévue le 26 décembre. Depuis 2021, la série phénomène a inspiré de nombreuses adaptations à succès, dont une télé-réalité et des événements mondiaux comme celui de MrBeast. Avec ce jeu immersif, Netflix et ses partenaires réaffirment leur volonté de créer des expériences mémorables qui prolongent l’engouement des fans.

Accessible jusqu’au 26 novembre à 12 h via une inscription en ligne, cette initiative met l’accent sur l’inclusion, rendant l’expérience adaptée à tous les publics. Plus qu’une simple compétition, ce « 1,2,3 Soleil » géant promet de transformer la plus belle avenue du monde en une arène sans pitié. Une opération qui place Paris au cœur de l’univers captivant de Squid Game, le temps d’une journée.