Netflix s’associe à Spotify pour proposer playlists et podcasts originaux

T’écoutes quoi en ce moment ? Squid Game.

Après avoir fait son entrée dans l’univers du gaming, puis dans l’industrie de la mode et du luxe, Netflix progresse dans le secteur musical en s’associant avec Spotify autour de la création d’un hub Netflix.

Dans un billet de blog, Spotify explique que les plus gros succès de Netflix font un carton sur la plateforme de streaming musical. On peut prendre ainsi l’exemple de Squid Game : deux semaines après ses débuts sur Netflix, la série a généré la création de plus de 22 500 listes de lecture thématiques sur Spotify. Partant de ce constat, la marque suédoise a créé un Hub Netflix donnant accès aux bandes originales, playlists et podcasts officiels (du leader de la SVOD permettant aux fans de profiter d’une expérience audio complète.

En recherchant « Netflix » sur Spotify, les auditeurs Free et Premium pourront écouter les musiques de leurs séries Netflix préférées. De La Casa de Papel à Bridgerton en passant par Squid Game, il y en aura pour tous les goûts. Le hub est déployé aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, en Irlande et en Inde. Toutefois, le public français semble également pouvoir y accéder, même si les podcasts ne sont pas traduits.

Pour couronner le tout, Spotify dévoile une expérience d’album améliorée pour le nouveau western de Netflix, The Harder They Fall. Les fans seront plongés dans les coulisses de la création de la bande originale du film dirigée par Jay-Z (producteur du film), et les doublures audio exclusives de l’album d’artistes comme Kid Cudi, Koffee et Lauryn Hill. Les auditeurs peuvent accéder à ces fonctionnalités Spotify via Canvas, Storylines et la playlist Clips, précise le communiqué.

Cette fois, Spotify ne célèbre pas les yaourtistes au volant, mais offre aux cinéphiles, mélomanes et fans de la plateforme “Tudum” une expérience auditive en complément de leur chef-d’œuvre préféré. Et s’offre, dans le même temps, un allié de poids pour concurrencer Apple qui, via Apple Music, propose également le même type de service avec ses créations originales diffusées sur Apple TV+, comme The Morning Show et Dickinson.