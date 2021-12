Emily in Paris saison 2 : Duolingo invite toutes les Emily du monde à améliorer leur français

C’est quand même une langue wonderful.

Six mois après avoir inventé la notification la plus intrusive au monde, Duolingo est de retour pour le lancement de la saison 2 d’Emily in Paris dans une opération visant à encourager son public à apprendre le français, et rend gratuit son abonnement Premium, Duolingo Plus, à toutes les Emilie du monde pendant 1 mois.

Les Parisiens, et les Emilie, qui ont vu la série se souviennent tous des clichés parisiens véhiculés par Lily Collins dans Emily in Paris, qui manquait parfois cruellement de culture française. Les Emily du monde entier, mais surtout celles de la Ville Lumière, l’ont un peu eu en travers de la gorge, leur prénom étant désormais associé à la série à succès. C’est pourquoi Duolingo a voulu rendre leur lettre de noblesse à toutes les Emily, en les aidant à améliorer leur français.

Au côté de BETC Paris, Duolingo s’est lancé dans un court-métrage qui met en scène 6 Emilie dans la capitale, encourageant les fans à ne pas répéter les erreurs de Lily Collins dans les vrais lieux de la série. Également, les utilisatrices actuelles de l’application, qui ont cette fois-ci la chance de s’appeler Emily, seront invitées à essayer le cours de français gratuitement grâce à un message intégré dans l’application.

« J’adore le fait que Duolingo ait accepté de détourner le lancement de la nouvelle saison d’Emily in Paris d’une manière aussi amusante et ludique. C’est toujours malin de développer une notoriété de marque en interagissant avec la pop culture », selon DavidMartin Angelus, directeur de création chez BETC.

« Les lancements de séries à succès sont désormais des moments marketing tout aussi importants que le Super Bowl, qui représentent de vraies tendances culturelles fortes et propices pour les marques qui veulent créer de la conversation. Nous pensons d’ailleurs que les belles histoires ont un fort potentiel de motivation pour tous ceux qui souhaiteraient apprendre une langue, et nous sommes convaincus que les fans d’Emily in Paris vont aimer cette idée. Nous avons particulièrement apprécié la capacité de BETC à jouer avec ce qui était perçu comme une difficulté pour Emily dans la série afin de l’utiliser pour aider toutes les autres Emily du monde entier. » affirme James Kuczynski, Creative Director of Brand & Marketing chez Duolingo.

C’est donc le moment d’aller prévenir toutes les Emilie, Emily, Amélie ou encore Milly que vous connaissez qui auraient besoin d’un petit coup de pouce en français pour qu’elles puissent profiter de l’offre Duolingo disponible pendant 48 heures à partir du 21 décembre ! On compte sur you.