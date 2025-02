Netflix se rapproche de Google et de The Trade Desk pour son offre programmatique en Europe

Une offre musclée.

Netflix étend son offre publicitaire programmatique en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et en Italie, grâce à de nouveaux partenariats avec Google Display & Video 360 (DV360) et The Trade Desk. Ce déploiement en version bêta permet aux annonceurs d’accéder à l’inventaire Netflix via des places de marché privées (PMP) et des deals programmatiques garantis (PG). En complément de Microsoft, ces nouvelles solutions offrent plus de flexibilité et de ciblage, notamment par genre, zone géographique, type d’appareil et via une option permettant d’associer les campagnes au « Top 10 » des programmes Netflix les plus populaires chaque jour.

Pour assurer la transparence et l’efficacité des campagnes, Netflix intègre Google Campaign Manager 360 et Innovid pour la vérification des impressions publicitaires, et renforce ses collaborations avec DoubleVerify et Integral Ad Science (IAS) pour la lutte contre la fraude et l’optimisation de la visibilité. Plusieurs marques, dont Cupra, L’Oréal, McDonald’s, Samsung, Uber et Zalando, ont déjà testé ces nouvelles solutions programmatiques sur la plateforme.

Selon Florence Trouche (ex Meta, ex Dentsu), directrice des ventes publicitaires chez Netflix France : « Nous sommes ravis d’étendre notre offre programmatique en France pour offrir plus de choix et de flexibilité à nos partenaires. Avant le lancement de notre propre ad tech (technologie publicitaire) plus tard cette année, cette expansion renforce les fondations de notre offre et nous permet de proposer davantage de fonctionnalités recherchées par les annonceurs. Google DV360 et The Trade Desk sont d’excellents partenaires pour y parvenir, et c’est enthousiasmant de constater l’intérêt déjà manifesté par les marques en France. »

Avec l’essor de la télévision connectée comme canal publicitaire clé, cette évolution stratégique permet aux marques d’accéder à un inventaire premium via des solutions qu’elles utilisent probablement déjà.