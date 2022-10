Masterclass : l’émergence du BtoB émotionnel

Rendez-vous le mardi 18 octobre à 11h avec Wunderman Thompson.

Quand Salesforce fait revenir Matthew McConaughey de l’espace devant les 112 millions de spectateurs du Super Bowl, c’est pour faire la promotion de sa plateforme CRM… sans jamais la montrer, puisque l’acteur et la marque parient sur l’humain pour sauver notre planète. Lorsque Ryan Reynolds se charge de la promotion de MNTN, une solution d’analytics pour campagnes publicitaires TV, il invite Steve-O de Jackass à déguster le piment le plus fort au monde tout en faisant la démonstration de cette solution BtoB de niche. L’hilarité s’en suit ainsi que la prouesse de captiver l’audience avec des graphiques et tableaux ROIstes.

Ces deux exemples parmi tant d’autres montrent que la communication BtoB fait actuellement sa mue créative et émotionnelle. Avec une très grande efficacité à la clé : “les marques inspirantes ont 5 fois plus de chances d’être le premier choix d’un acheteur BtoB” selon Virgile Brodziak, directeur général de Wunderman Thompson France, dont le réseau a remporté le Grand Prix Creative B2B aux derniers Cannes Lions pour la marque de peinture Sherwin-Williams. Depuis 2 ans, l’agence développe une approche unique sur la compréhension des leviers de croissance d’une marque BtoB, qu’elle met à profit notamment pour les marques référentes du BtoB que sont Dassault Systèmes, Saint-Gobain, Sage ou encore KPMG.

Pour tout savoir sur l’émergence de cette nouvelle forme de communication BtoB, nous vous invitons à un nouveau webinar en partenariat avec Wunderman Thompson France.

Au programme :

– Présentation des enseignements de l’étude « Inspire B2B : comment construire des marques inspirantes en B2B »

– Analyse des meilleures campagnes BtoB récompensées aux Cannes Lions

– Questions-réponses

Les intervenants :

– Virgile Brodziak, directeur général de Wunderman Thompson France

– Paul-Emile Raymond, directeur de la création de Wunderman Thompson France