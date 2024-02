Masterclass / Les 100 tendances qui vont changer la vie des consommateurs en 2024

Rendez-vous le jeudi 15 février à 11h pour un webinar avec VML !

Le 15 février 2024, VML et la Réclame vous convient à une Masterclass exceptionnelle. Cet événement célèbre les 10 ans du rapport influent « Future 100 », une source inestimable pour comprendre les tendances qui transformeront nos vies dans les mois et années à venir.

Le monde post-Covid, saturé de technologies émergentes, révèle un désir intense de connexions humaines authentiques. « The Great Deceleration », ou l’ère du Slow Living, est un des thèmes majeurs, soulignant la quête d’une vie plus réfléchie et connectée. L’intelligence artificielle, loin d’être une entité distante, est envisagée comme un outil enrichissant nos vies d’émotions authentiques et renforçant nos interactions sociales. C’est notamment visible dans la tendance « Omnilingual tech », illustrant la montée des technologies de traduction instantanée.

L’année 2024 sera marquée par des bouleversements significatifs dans dix secteurs clés : culture, technologie, voyage, hôtellerie, marketing, alimentation, beauté, distribution, luxe, santé et innovation. Ces domaines subiront une transformation profonde, pilotée par les préférences des consommateurs et les stratégies des marques. Les marques doivent maintenant s’adapter à ces changements, avec trois objectifs principaux : améliorer le monde (40 %), la santé et le bien-être (38 %), et créer un avenir plus positif (32 %).

Pour analyser ces 100 tendances décisives, la rédaction de la Réclame vous donne rendez-vous le jeudi 15 février à 11h pour un webinar en compagnie de Virgile Brodziak, Lydia Tamarat et Lionel Gomez de l’agence VML (issue du rapprochement de Wunderman Thompson et VMLY&R).

Ne tardez pas et inscrivez-vous gratuitement dès maintenant :

La bande-annonce de Future 100