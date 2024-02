Uncommon nous fait marcher sur des rats

À quand la paire parisienne ?

En février, ce n’est pas que la saison du Super Bowl : à New York, du 9 au 14 février, c’est aussi la Fashion Week. Et ce samedi 10 février, pendant les défilés du deuxième jour, un nom en particulier s’est fait remarquer sur les bancs des spectateurs, générant 90 millions de vues sur les réseaux sociaux en moins de deux jours. Uncommon, l’agence multiprimée d’abord basée à Londres, puis à Stockholm, a fait son arrivée à New York fin 2023. La pépite créative de Havas en profite pour réaffirmer son identité disruptive dans la grande pomme.

Pour le « studio » connu pour ses campagnes pour ITV, British Airways ou BrewDog, ce défilé était l’occasion d’annoncer son arrivée à New York. C’est pourquoi Sam Shepherd, le Chief Creative Officer du nouveau bureau new-yorkais, a imaginé des chaussures à première vue importables… et choquantes. Le postulat de départ est simple : à New York, les 8 millions d’habitants côtoient 3 millions de rats. La légende dit qu’à New York, ils seront toujours à 2 mètres de vous… ce qui semble être une exagération, mais résume bien la situation.

Unique en son genre, cette paire sera proposée dans une vente aux enchères à la fin de la Fashion Week. Vous n’aurez qu’une chance, donc, d’ajouter cette paire à votre collection. Et vous voudrez peut-être vous dépêcher avant que Kanye West ne pose ses yeux dessus, comme préviennent avec humour certains commentaires…

Quant aux rats qui en sont la pièce principale, difficile de dire s’il s’agit là de faux ou d’animaux empaillés ; mais le studio est très ferme, aucun animal n’a été maltraité pour créer ces bottes. Les bénéfices de la vente seront reversés à une association œuvrant pour le bien-être animal.