Bristish Airways la joue Bridgerton pour sa vidéo de consignes de sécurité

C’est donc ça, le chic à l’anglaise ?

Adorateurs de La Chronique des Bridgerton ou des romans de Jane Austen, à vos écrans ! Voilà qu’un nouveau chef-d’œuvre de l’Angleterre victorienne voit le jour : « A British Original Period Drama ». Cette fois, cette vidéo de 5 minutes est signée Uncommon, et a été commandée par British Airways. Plus de 40 employés de la compagnie aérienne, dont des pilotes, membres d’équipage et ingénieurs, jouent leur propre rôle, intégrant également des personnages de drames d’époque. Le succès des drames britanniques à l’étranger a (sans surprise) grandement influencé ce choix thématique.

Filmé dans des domaines britanniques somptueux tels que Hatfield House et Englefield House Estate, ce film allie esthétique et humour. Il présente des dames et des seigneurs ainsi que des domestiques dans leur quotidien, interrompus par les collègues de British Airways démontrant les consignes de sécurité. Réalisée par Sharon Maguire, célèbre pour Le Journal de Bridget Jones, la vidéo se veut captivante et divertissante, visant à garder l’attention des passagers. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils ont pu maintenir la nôtre.

Les costumes, signés par Jenny Beavan, triple lauréate des Oscars, ajoutent une touche authentique à cette production. Jill McCullough, coach en dialectes, a aidé les participants à perfectionner leur accent du 19ᵉ siècle, garantissant ainsi une immersion totale. Ce chef-d’œuvre cinématographique, destiné aux vols long-courriers de British Airways à partir du 1ᵉʳ août, promet de transformer une simple vidéo de sécurité en une expérience mémorable pour tous les passagers. La meilleure safety video ever ? À vous de juger !