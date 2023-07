Les 7 meilleures pubs d’Uncommon, la pépite rachetée par Havas

Un rachat aussi spectaculaire, c'est pas commun.

Havas, 6e groupe publicitaire au monde et 2e en France, a récemment renforcé son engagement en faveur de la créativité et du développement de marques significatives grâce à l’acquisition d’une participation majoritaire (51 %) dans Uncommon Creative Studio, reconnue comme l’agence à suivre au UK depuis sa création en 2017. Dans le cadre de cette acquisition, les fondateurs de l’agence anglaise conservent tout de même une participation de 49 % dans l’entreprise, ce qui leur permet de maintenir un certain esprit entrepreneurial pour développer la marque à l’échelle mondiale. Ce partenariat renforce non seulement la présence de Havas au Royaume-Uni, mais ouvre également de nouvelles opportunités de croissance pour le groupe de Yannick Bolloré en étendant son réseau créatif aux États-Unis grâce aux clients américains d’Uncommon. L’entreprise devrait être valorisée d’ici six ans entre 80 millions et 120 millions de livres sterling (93 à 140 millions d’euros), pour 100 % du capital d’Uncommon. C’est colossal ! Mais Havas anticipe une forte croissance de la structure d’ici là.

Avec ce rachat d’une pépite créative, Havas confirme donner la priorité à la création, quand son grand concurrent Publicis réalise des opérations de croissance externe essentiellement dans le consulting et les technologies. Les pions sont posés.

Qui plus est, à cette occasion, la Réclame propose une rétrospective des campagnes marquantes de l’agence récemment rachetée par Havas.

1. A British Original – British Airways

La campagne « A British Original » pour British Airways a remporté le Grand Prix Outdoor aux Cannes Lions. Malgré des controverses liées à l’empreinte carbone de British Airways, la « pureté créative » de la campagne a été privilégiée par le jury. Cette réussite est particulièrement notable, car Uncommon avait ravi à la toute-puissante holding britannique WPP le compte de British Airways en 2021.

Quelques mois plus tard, la compagnie aérienne et l’agence remettent avec la campagne pour le service Cityflyer de British Airways. Pour le coup, Uncommon utilise des photos de passeport déformées pour illustrer la vitesse du service. Des portraits ludiques, pris par la photographe Emily Stein, montrent des individus déformés par un authentique souffleur de feuilles, avec des détails subtils sur les passeports qui renforcent le concept de vitesse. Un classique rafraîchissant.

BTS x BA Cityflyer 🌪️🍃

.

A literal reenactment of speed using a leaf blower to capture our distorted passport shot by the excellent Emily Stein 🙏 pic.twitter.com/vG6FA7ag7A — Uncommon (@uncommon_LDN) April 4, 2023

2. Beyond X Jordan

La campagne « Beyond » de la marque Jordan de Nike, dévoilée lors du NBA All-Star 2023, illustre le parcours d’une jeune basketteuse surmontant les défis pour dépasser ses limites. Un 3 points gagnant pour l’équipe d’Uncommon.

3. Hope is Power – Guardian

Plus minimaliste mais non moins impactante, la campagne « Hope is Power » pour le Guardian, créée par Uncommon, est une initiative visant à souligner l’importance du journalisme libre et indépendant pour soutenir la démocratie. La campagne met l’accent sur l’importance de l’espoir dans les moments d’incertitude et la capacité de l’information à inspirer le changement.

4. Build a Life – B&Q

Dieu sait que mettre en lumière l’esprit bricoleur des gens n’est pas chose aisée et pourtant l’agence visse là où il faut. La campagne « Build a Life » pour la chaine de bricolage B&Q réussi à positionner la marque autour de l’idée que tout le monde peut améliorer sa vie par le bricolage. Le concept central est que B&Q peut aider les gens à réaliser leurs projets d’amélioration de l’habitat, peu importe leur expérience ou leurs compétences. « You don’t buy a life. You build one. »

5. Sex Brand

Comment nommer une marque de préservatifs par abonnement ? « Sex Brand », tout simplement. Vous pouvez glousser ou tousser à l’évocation de ce nom de marque, mais il y a urgence. Les jeunes générations copulent moins que leurs ainés au même âge. La faute à plein de facteurs liés aux modes de vie actuels. « Sex is dying. » Sex Brand compte y remédier. Et pour chaque million de préservatifs vendus, la jeune marque offrira un million de préservatifs dans des pays où davantage de contraception et de lutte contre les IST sera décisif. De quoi procurer à Uncommon beaucoup de plaisir au moment de concevoir des affiches au sens de la formule implacable.

6. BrewDog

Quand BrewDog, le leader des brasseries craft, se met à annoncer en grand, autant le faire de façon honnête. Dont acte. C’est une publicité sur un bus, that’s all, c’est la pub.

7. ITV – Britain Get Talking

Pour le lancement de son programme Britain Get Talking dédié à la santé mentale, la chaine ITV a diffusé un spot conçu par Uncommon faisant un usage aussi créatif que pertinent des sous-titres. On ne vous spoile rien, mais faites bien l’exercice d’écouter ce qui se dit en anglais tout en lisant les sous-titres eux-aussi dans la langue de Shakespeare.

Un grand merci à Grégory Ferembach, fan d’Uncommon de la première heure, qui a attiré notre attention sur le travail de cette agence il y a quelques années déjà.