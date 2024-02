Kanye West déstocke ses Yeezy à 20 $

L’autoproclamé Robin des Bois du merch'.

Kanye West, voilà un nom qui doit vous parler. Peut-être connaissez-vous Yeezy, la marque née de sa collaboration avec Adidas en 2014, désormais affranchie de l’équipementier allemand après que le rappeur a tenu des propos antisémites fin 2022. Étonnement, malgré la fin de la collaboration de ces deux géants, la marque n’a pas fermé ses portes : passant de baskets en séries limitées à site de merchandising, la marque doit appartenir à Kanye et non Adidas pour expliquer qu’elle continue ses activités.



L’extravagant rappeur semble donc libre de faire ce qu’il veut de cette marque, qui continue à générer des millions pour lui. Il aura attendu décembre 2023 pour lancer à nouveau une paire de chaussures, qui est d’ailleurs plus proche d’une paire de chaussettes que de baskets, mais qu’on peut qualifier d’entre-deux futuriste. D’abord vendue pour 200 dollars, cette paire a été lancée en parallèle avec la collection Vultures, du nom de son dernier album.

Et là, c’est le choc : tous les produits disponibles sur le site Yeezy, à l’exception des vinyles de l’album disponibles en prévente, sont soudainement à 20$, soit 18,95 euros. Oui, pour nous autres français, il faut y ajouter 50 euros de prix de livraison ; mais même à 70 euros, on ne se rapproche pas des 200 dollars qu’il fallait débourser pour obtenir des Yzy Pods auparavant.

Pour tous ceux qui ont acheté les Yzy Pods au prix plein, pas d’inquiétude, Kanye promet de vous rembourser 180 dollars si vous contactez le service client.

Évidemment, un tel lancement d’album ne peut se passer d’une promotion ; et Kanye West a vu les choses en grand en réservant un spot de 30 secondes pendant le Super Bowl.

Une publicité déjantée, filmée au téléphone avec tout un budget investi dans l’achat média, cassant les codes du Super Bowl. Mais une simplicité qui marche : les 24 heures suivant sa diffusion, cette publicité a généré pour West près de 20 millions de dollars de chiffre d’affaires, comme le révèle le rappeur dans un post Instagram.

Après avoir acheté un espace publicitaire pour 7 millions de dollars pour diffusé sa pub de 30 secondes lors du Super Bowl, Kanye West a permis à « YEEZY. COM » de totalisé 19,3 millions de dollars de ventes en 24h.



Coût de production ? 0$. Il a tourné la vidéo lui-même. 😅 pic.twitter.com/Etq1550O5r — HipHopDX France (@HiphopdxFR) February 12, 2024

De quoi rembourser le prix d’un spot publicitaire au Super Bowl, les 30 secondes coûtant en général près de 7 millions de dollars, mais surtout, de générer beaucoup de bruit autour du nouvel album de Kanye (qui se fait maintenant appelé Ye) en collaboration avec Ty Dolla Sign, Vultures. Sorti ce week-end, celui-ci devient en 24 heures l’album le plus écouté dans 83 pays, mais pas en France où PLK et Booba sont encore en tête sur Apple Music.

Le rappeur profite de ce coup de com’ pour gagner des points de popularité auprès du public, s’autoproclamant comme un Robin des bois moderne avec son merch’ à 20$. Oui, vous avez bien lu, quelqu’un qui vend des biens inutiles se prend pour un sauveur grâce à une promotion à -90%. Du Kanye West dans le texte.