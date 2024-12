L’identité toute pixellisée de Vimeo par Uncommon

Le seul branding à l’aise en 10 pixels ou en 8K.

Pour promouvoir sa conférence REFRAME en octobre dernier, Vimeo, plateforme pionnière du partage vidéo HD (un YouTube très “quali” dirons-nous), a dévoilé une campagne outdoor unique. À mesure que les panneaux publicitaires se rapprochaient du lieu de l’événement à New York, leur résolution passait de 10 pixels à une qualité 8K HDR, symbolisant l’évolution exponentielle de la vidéo au XXIᵉ siècle.

Conçue par l’agence londonienne Uncommon Creative Studio, cette campagne visuelle illustre une créativité sans concession. « Nous avons intégré un élément inédit dans un système de conception, quelque chose que seule Vimeo pouvait revendiquer : la résolution. », explique Nils Leonard, cofondateur d’Uncommon. Une vidéo dédiée détaille ce design progressif, pensé pour refléter l’expertise de Vimeo dans le domaine.

Le déploiement média a été orchestré par Havas Media et Talon OOH, en collaboration avec les équipes internes de Vimeo. Dan Brooks, VP création et marque chez Vimeo, salue cette synergie : « Ce fut un plaisir de collaborer avec Uncommon, un studio qui incarne une pensée et un design inventifs. Cette collaboration avec l’équipe interne de conception et de production de Vimeo a permis de créer un système de design audacieux et flexible, centré sur l’idée de « résolution”. »