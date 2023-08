Uncommon lance un ‘F*** You Fund’ avec une application d’épargne

Ça va faire du bien au portemonnaie.

Au Royaume-Uni, de nombreuses personnes ne parviennent pas à mettre de l’argent de côté. Les raisons ? Les salaires peinent à augmenter tandis que le coût de la vie grimpe. La société encourage la consommation immédiate au détriment de l’épargne, d’autant plus avec des taux d’intérêt bas qui rendent l’épargne moins séduisante. S’y ajoutent les lourds emprunts pour acquérir un logement, l’incertitude concernant les pensions de retraite et la pression sociale incitant à dépenser. En conséquence, bon nombre de Britanniques négligent leur sécurité financière à long terme. Cette réalité socio-économique évoque d’ailleurs celle de leur proche voisine, la France.

Consciente de ce contexte économique, la fintech britannique Communion et la pépite créative londonienne, Uncommon, rachetée par Havas en juillet dernier, ont décidé de lancer une application d’épargne financière pour aborder les craintes et frustrations des jeunes face à l’argent au Royaume-Uni. La campagne utilise des images frappantes, comme un GIF d’une main faisant le geste « eff you » typique du Royaume-Uni.

À savoir qu’en Angleterre, le « V sign » ( ou « eff you » donc) avec la paume vers soi est un geste obscène équivalent à lever le majeur. En revanche, avec la paume vers l’extérieur, il symbolise la paix ou la victoire. Un spot d’une minute utilise d’ailleurs ce symbole avec humour pour mettre en avant l’essence de cette campagne : une bonne gestion financière offre la liberté de quitter des situations oppressantes, comme un emploi insatisfaisant. La campagne devrait résonner particulièrement parmi les jeunes Britanniques : 94% des 18-40 ans aurait des angoisses liées à l’argent, selon une étude de Communion liée à la campagne. Dans le lancement, la marque introduit le « F.U.nd » – directement inspiré du concept de « fuck off fund » de l’écrivaine Paulette Perhach – soulignant la libération offerte par une épargne solide. Uncommon a également conçu l’identité visuelle de Communion, mettant en avant un motif de ciel nuageux et un logo « C » chromé qui symbolise la libération des chaînes.

Communion est une application qui utilise la psychologie et la science comportementale pour aider les gens à être moins stressé à propos de leur argent. Elle offre par ailleurs de bons taux d’intérêt (jusqu’à 5,66%) et permet d’économiser automatiquement pour atteindre ses objectifs plus facilement. Les utilisateurs d’iPhone peuvent télécharger Communion sur leur Store, tandis que ceux d’Android doivent s’inscrire sur la liste d’attente. Oui, le monde est injuste.