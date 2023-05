Le Red Star affiche les candidats de LinkedOut sur ses maillots

Droit au but pour le droit à l’emploi.

Le club de football professionnel de Saint-Ouen, le Red Star FC, affrontera le Stade olympique choletais au Stade Bauer ce vendredi. Le temps du match, les joueurs de l’équipe de L’Étoile Rouge enfileront leurs dossards pour “Un maillot, un CV”, un événement solidaire organisé par LinkedOut et financé par le groupe Randstad France. Peu importe le sort de l’équipe, ce match de National (3e division) est déjà une réussite en soi.

Depuis sa création en 2019 par l’association Entourage, LinkedOut a aidé plus de 400 personnes sans emploi ou mal logées à retrouver un travail et un logement. Pour atteindre cet objectif, l’entreprise s’appuie sur les réseaux sociaux, comme LinkedIn, permettant aux personnes en difficulté de se connecter avec des recruteurs potentiels et de trouver des offres d’emploi. En 2021, le projet associatif tissait son partenariat avec le mythique club français, un modèle de sponsoring porteur de sens aujourd’hui.

C’est une idée brillante. “Aulas-tieuse” oseraient dire certains ! Le projet « un maillot, un CV » consiste pour le club Red Star FC à porter un maillot quelque peu spécial lors de son match. Les T-shirts en question seront en effet personnalisés avec le nom et le métier d’une personne en recherche d’emploi afin d’aider un maximum de personnes en situation de précarité à trouver un travail en leur donnant de la visibilité grâce à la médiatisation du match, sur la TV comme sur les réseaux sociaux. Le but caché derrière cette action : sensibiliser le grand public à la question de l’exclusion sociale et encourager les employeurs à donner leur chance à des candidats en difficulté. Une telle cause, cela vaut bien tous les Ballons d’Or du monde, vous ne croyez pas ?