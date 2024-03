La première édition de la Semaine des Métiers de la Communication

Le rendez-vous des communicants.

Du 18 au 22 mars, laissez-vous plonger dans l’univers de la communication à travers une série d’événements organisés dans tout le pays. Que vous cherchiez un emploi, souhaitiez faire connaître votre entreprise au public ou simplement par curiosité, la Semaine des Métiers de la Communication saura répondre à ces attentes. Cette première édition vise à renforcer la connaissance de ce domaine et à inspirer les futures générations de communicants.

Si vous êtes une entreprise, il suffit de référencer son événement sur le site afin d’en faire la promotion. Et si vous êtes dans le rôle du spectateur, vous pouvez consulter la carte mise à disposition pour être au courant des différents évènements près de chez vous.

« Les métiers de la communication sont partout. Ils font partie des industries culturelles et créatives, ils sont d’une grande diversité, des carrières sont évolutives, riches et variées. Étroitement liés aux évolutions technologiques, ces métiers ont cette capacité d’accélérer la transition vers un monde durable et d’inventer la société de demain. Il est de notre devoir collectif de mieux les faire connaître et de les rendre accessibles au plus grand nombre. Cette opération est une première, et nous espérons qu’il y en aura beaucoup d’autres derrière » déclare Caroline Fontaine, déléguée générale de l’AACC, entreprise partenaire de la Semaine des Métiers de la Communication.

La création est au cœur de la communication, et cette semaine est l’occasion parfaite pour découvrir comment elle s’entremêle avec la technologie pour offrir des expériences uniques et immersives. La France, leader mondial de la créativité, ouvre ses portes pour révéler ses secrets. La communication propose une diversité de carrières, que ce soit en agence, chez l’annonceur, en régie ou dans les médias. Ces métiers jouent un rôle crucial dans la sensibilisation aux enjeux sociaux et environnementaux. La communication est aussi liée à l’évolution du monde qui nous entoure, ce qui en fait une industrie dynamique et en constante évolution. L’inclusion est très importante dans ce domaine, chaque voix compte dans la construction de la société de demain, et la Semaine des Métiers de la Communication s’efforce de donner une voix à chacun. Ces évolutions concernent aussi la technologie avec la venue de l’intelligence artificielle qui repousse les limites de la créativité et le champ des possibles.

En outre, la Semaine des Métiers de la Communication sera l’occasion de découvrir le monde de la communication et de saisir les opportunités qu’elle peut offrir.