Effie France 2024 : Buzzman et Vinci Autoroutes raflent le Grand Prix

Quand créativité et efficacité font la différence.

Un 4ᵉ Grand Prix en 10 ans pour Buzzman ! La campagne « On s’habitue vite à la classe Ulys », réalisée par Buzzman pour Vinci Autoroutes, a été sacrée Grand Prix Effie France 2024. Cette 31ᵉ édition, organisée par l’AACC et l’Union des marques, récompense les campagnes alliant créativité et efficacité, capables de transformer les marques et d’influencer les comportements.

Avec une approche humoristique, la campagne pour Ulys a su redéfinir un service perçu comme purement utilitaire. En misant sur le plaisir de « passer devant tout le monde au péage », Buzzman et Havas Media France ont propulsé Ulys en tête des ventes de badges de télépéage, enregistrant une hausse impressionnante de 30 % en 2023. Diffusée en TV, affichage, digital et radio, cette campagne a également boosté la notoriété de la marque de 23 points.

L’or de la catégorie « Responsabilité et changement positif » revient à Orange France pour sa campagne « La compil’ des bleues », signée Marcel. En dénonçant les préjugés sur le football féminin, cette initiative a non seulement renforcé l’intérêt pour le sport féminin (94 % des amateurs de foot se disent désormais prêts à s’y intéresser), mais aussi permis une prise de conscience collective des clichés sexistes.

Dans la nouvelle catégorie « Efficacité dans la durée », Oasis (Suntory) et Marcel se démarquent avec la campagne « Pour un monde encore plus fruiiit ». Sur trois années consécutives, elle a permis à Oasis d’augmenter sa notoriété spontanée (+4,3 points) et sa pénétration auprès des familles (+8,1 points), prouvant l’impact d’une stratégie durable.

Buzzman et TBWA en haut du classement

Aux points, Buzzman et TBWA se partagent le titre d’Agence Effie France de l’année 2024, grâce à un palmarès de campagnes efficaces et créatives. Effie France continue de prouver que l’innovation et la collaboration entre marques, agences et médias sont des leviers essentiels pour bâtir des campagnes impactantes.

Les autres prix Or

Le palmarès complet

Présidé par Adelaïde Zulfikarpasic (BVA Xsight), le jury Effie France 2024 a réuni un panel d’experts issus des univers des agences, médias, marketing et marques. Parmi eux, des figures comme Lionel Curt (MNSTR), Hélène Meinerad (Publicis Media), Magali Elbaz (Groupe Seb), Bruno Ricard (366) ou encore Vanessa Vankemmel Sebban (YouTube) ont contribué à départager les campagnes les plus performantes de l’année.