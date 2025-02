La Journée Agences Ouvertes est de retour le 4 mars

Plongez dans les coulisses des agences.

Chaque année, la Journée Agences Ouvertes (JAO) permet aux étudiants et curieux de découvrir le quotidien des agences conseil et création ainsi que celui des agences média. Pour cette 14ᵉ édition, l’AACC (l’Association des Agences Conseil et Création) et l’UDECAM invitent le public à pousser les portes des agences partout en France, le mardi 4 mars 2025.

Entre visites guidées, conférences et ateliers immersifs, cet événement vise à démocratiser l’accès aux métiers de la communication en favorisant les rencontres entre étudiants et professionnels du secteur. Chaque agence conçoit son propre programme pour offrir une immersion complète et explorer les nombreuses opportunités de la création publicitaire et stratégique.

Nouveauté cette année : l’événement s’inscrit dans le cadre des Young Lions, la prestigieuse compétition de jeunes talents des Cannes Lions. Deux campagnes ont été sélectionnées : une affiche signée Noémie Matter et Léa Trabelsi (AUSTRALIEGAD) et une campagne digitale réalisée par Ana Pereira et Noa Bensadoun (Publicis Conseil).

Les premiers rendez-vous sont déjà en ligne sur www.agences-ouvertes.com, l’inscription est ouverte à tous. Une belle opportunité pour ceux qui envisagent une carrière en agence ou souhaitent simplement comprendre comment se créent les campagnes qui rythment notre quotidien.