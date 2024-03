BETC, agence la plus primée au monde selon WARC

Champions du monde !

Dans le paysage mondial de la publicité, une onde de choc créative vient d’être déclenchée. Pour la première fois dans l’histoire des classements créatifs internationaux, une agence française s’empare de la première place. BETC, l’agence basée à Paris, a été couronnée championne dans le classement WARC Creative 100.

Le succès de BETC ne fait pas que briller en solitaire. Dans ce classement, d’autres agences françaises se sont également distinguées. Publicis Conseil a pris la 4ᵉ place, l’agence Marcel s’est hissée à la 23ᵉ et Havas Paris à la 34ᵉ. Ces résultats témoignent de la créativité florissante du secteur publicitaire français.

Mercedes Erra, Bertille Toledano, Rémi Babinet et Stéphane Xiberras, dirigeants de BETC ont partagé leur joie quant à cette reconnaissance mondiale : « Ce résultat est un très grand honneur pour nous. Il vient récompenser l’efficacité de l’approche résolument créative que nous défendons depuis toujours. Nous nous réjouissons particulièrement de cette nouvelle qui tombe l’année où l’agence fête ses 30 ans. »

Vous pourrez d’ailleurs retrouver le classement des 100 meilleures campagnes et entreprises du monde pour les médias le 19 mars, et celui des campagnes les plus récompensées au monde pour leur efficacité sera dévoilé le 25 mars.