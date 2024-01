 FDJ ne plaisante pas avec les règles des paris sportifs 

Faites vos jeux, rien ne va plus.

Chaque année, FDJ diffuse des campagnes de prévention sur les dangers et limites des jeux d’argent. En rappelant les bonnes pratiques des paris, la marque lance des vidéos, avertissant sur les trois règles qu’il faut connaître avant de miser : avoir plus de 18 ans, se fixer un budget et surveiller sa pratique.

Cette année, FDJ lance trois vidéos dans lesquelles des commentateurs TV décrivent de façon absurde des confrontations que l’on imagine olympiques. Des judokas se faisant un câlin, des escrimeuses jouant au chat et à la souris, et des pongistes se débarrassant d’une balle rebondissante.

Réalisées par l’agence Romance, la campagne montre une image comique qui fait le parallèle entre l’importance des règles dans le sport et celles dans les jeux d’argent. De bon augure pour le nouveau partenaire officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, à l’approche des joutes sportives de cet été.

Fiche technique :