Sidaction x Damso : de la pop au rap pour toucher les jeunes

Un si Grand Soleil pour une génération à sensibiliser.

Pour sa nouvelle campagne, Sidaction opère un virage musical stratégique en s’associant à la scène urbaine. Avec Grand Soleil, un titre inédit porté par Damso et rassemblant 18 artistes engagés, l’association renouvelle son langage pour toucher une génération qui se protège moins contre le VIH.

Une enquête Ifop pour Sidaction de 2017 révélait en effet que 21 % des 15-24 ans estimait alors que le sida pouvait se guérir, un chiffre alarmant qui traduit une perte de vigilance face à une maladie qui reste pourtant incurable. Six ans plus tard, les idées reçues perdurent : 30% des 15-24 ans pensent que le virus du sida peut se transmettre en embrassant une personne séropositive (+ 13 points par rapport à 2022 – Source Sidaction). Dans le même temps, le port du préservatif s’érode chez les jeunes, soulignant l’importance de telles campagnes de prévention.

Conçu par The Sound Production Paris et Dat-Way, ce projet musical ambitionne de faire écho aux hymnes caritatifs d’antan, à l’image de Sa Raison d’être de Pascal Obispo en 1998, tout en reflétant les sonorités et références de la jeunesse actuelle.

Sorti le 14 mars, Grand Soleil marque un tournant en intégrant pleinement les codes de la musique urbaine dans la lutte contre le VIH. Ce choix artistique revendique la légitimité du rap et de la pop urbaine dans les grandes causes sociales, à l’instar de la pop variété qui dominait les précédentes campagnes. « Aujourd’hui, chaque prise de parole est jugée, chaque opinion devient radicale […]. Nous avons tous un rôle à jouer dans la sensibilisation aux enjeux sociaux », souligne Raphael Fruchard, co-fondateur de The Sound Production. Pour Remi Campet, cofondateur de Dat-Way, cette collaboration entre Sidaction et Damso vise avant tout à « créer des ponts culturels » et mobiliser la nouvelle pop culture autour de cet enjeu de santé publique.

Avec un casting réunissant des figures emblématiques comme Amadou et Mariam, Charlotte Gainsbourg, Eddy de Pretto, El Grande Toto, Juliette Armanet, Medine, Youssoupha, Kalash Criminel, Pomme ou encore Hoshi, le morceau s’impose comme un manifeste musical et solidaire. Réalisé par Fifou et produit par Dat-Way, son clip accompagnera le week-end de sensibilisation et de collecte de Sidaction, prévu du 21 au 23 mars. L’ensemble des bénéfices du single sera reversé à l’association, contribuant ainsi à financer la recherche et le soutien aux personnes vivant avec le VIH. Un appel à la mobilisation qui passe par la musique, dans l’espoir de réveiller les consciences et d’inciter les jeunes générations, mais pas seulement, à mieux se protéger.

Crédits