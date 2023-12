Le palmarès du Prix Effie France 2023

La célébration de 30 ans d'efficacité publicitaire !

Effie France célèbre son 30ᵉ anniversaire en mettant en lumière l’impact de la communication sur les entreprises et les comportements. La cérémonie de cette année a récompensé 35 campagnes de communication, dont 12 ont reçu un Effie Or. Ces récompenses soulignent l’efficacité de la communication dans la réalisation et le dépassement des objectifs fixés pour les campagnes.

Après la victoire du Grand Prix Effie 2022 par Back Market et Marcel avec la campagne New is old, cette année se pose la question de savoir qui sera le prochain sur la liste. Un mystère résolu ci-bas.

Grand Prix Effie 2023

Renault – Megane E-tech 100 % électrique – Publicis Conseil / OMD

Alimentation

Or : Picard Surgelés – L’anti-gaspi par Picard – Score DDB / iProspect

Argent : La Vie – Lardons Végétaux – Buzzman

Boissons

Argent : Schweppes – Apéro Time – TBWA/ Paris / Wavemaker

Bronze : Tourtel Twist – Trinquons au Tour – Marcel / Initiative

Biens Durables

Argent : Conforama – A chacun son canapé – TBWA\ Paris / Buy TBWA\ / Repeat

Mobilités

Or : Renault – Mégane E-tech 100 % électrique – Publicis Conseil / OMD

Argent : Midas – La e-révision – Dentsu creative France / Havas Media

Distribution et restauration

Or : Grand Frais – Régalez-vous, faites vos courses – Rosa Paris / Wavemaker

Argent : Intermarché – Drive – sur la route – Romance / Zenith

Bronze : McDonald’s France – Emily in paris x McBaguette – Starcom France / TBWA\Paris

Mode et accessoires

Bronze : Promod – Profemmes – Saatchi & Saatchi France / Publicis Connect

Beauté santé bien-être

Or : Reckitt – Veet men – Oodyssey – BETC Paris

Argent : Sanofi – Phytoxil force de la nature – Publicis Conseil

Bronze : Atol – La famille Atol – Romance / Medialist

Communication Corporate et BtoB

Or : Volkswagen Group France – 1000 Talents – DDB Paris / Golden Bees

Argent : Mercedes Benz Utilitaires – Les vieilles pubs – TBWA\Paris / buy TBWA\ / OMD

Services : banque assurance

Or : Macif – Sans filtre – Espérance The Good Company / Novad Values

Argent : Boursorama Banque – Jean Dujardin – Buzzman

Bronze : Allianz France – On profite mieux quand on est bien assuré – Ogilvy Paris

Autres services

Or : Free – Reef – Buzzman

Argent : Meilleurs Agents – Les critères – Interruption / Heroiks

Communication publique

Or : Ministère de l’economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique – L’impôt s’adapte à votre vie – Insign / Dentsu Public

Argent : Santé publique France – Non – Romance

Culture et loisirs

Or : CANAL+ – Rat+ – BETC Paris / Havas Media

Argent : Fnac-Darty – Unrecommended by the Algorithm – Publicis Conseil / Havas Media

Bronze : Puy du Fou – On va vous prendre pour un fou – Hungry and Foolish / Arena Media

Pure Players

Argent : Meetic – Serious dating, crazy love – WNP / Havas Media

Bronze : Meilleurs Agents – Les critères – Interruption / Heroiks

Responsabilité / Changement positif

Or : E.Leclerc – Fin de prospectus en boites aux lettres – BETC Paris / OMD

Petits budgets et opérations spéciales

Or : Burger King France – Arkunir – Buzzman

Argent : Sidaction – Les tubes qui protègent – The Good Company / Values

Bronze : Honda Moto France – Dispositif Contre-Offenses – DDB Paris

Efficacité dans la durée

Or : Crédit Mutuel – Saga familiale – Havas Paris Seven / Arena Media

Argent : Orange – Programme re – Publicis Conseil

Bronze : McDonald’s – McDonald’s Livres – TBWA\Paris / Starcom