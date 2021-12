Sex and the City : Peloton et Ryan Reynolds ramènent Mr Big à la vie (alerte spoiler)

And just like that... he's alive.

L’entreprise de vélos d’appartement de luxe Peloton a connu une descente aux enfers [attention spoiler] suite à la malheureuse mort de Mr Big (l’acteur Chris Noth), personnage emblématique de la série Sex and the City dans And Just Like That, son sequel. Spoiler : il sera victime d’une attaque cardiaque après une séance d’exercice intense sur son vélo d’intérieur parfaitement identifiable. La scène, insoutenable, s’achève sur la réplique de Sarah Jessica Parker “And Just Like That… Big died ”, (et comme ça, Big est mort), donnant du même coup son nom à cette suite.

Après cet évènement tragique, la marque “maudite” Peloton a vu son action chuter de plus de 10% à la Bourse de Wall Street. Pour rebondir sur l’actualité, redorer son blason et sans doute à se faire pardonner auprès des fans de la série, Peloton a eu une ingénieuse idée… Quel meilleur moyen de s’excuser que de ramener le grand et séduisant Mr Big à la vie ? Dans un film réalisé par l’agence de Ryan Reynolds, “Maximum Effort”, nous le retrouvons, au coin du feu, trinquant aux nouveaux départs et surtout… à la vie. Un spot qui se termine sur de sages paroles (proclamées par le propriétaire de Mint et d’Aviation Gin) reprenant la désormais célèbre phrase de Carrie “And just like that” : pédaler stimule notre coeur, notre circulation et réduit drastiquement les risques de maladies cardio-vasculaires. Et que non, le vélo ne tue pas. D’ailleurs, regardez, Mr Big est bel est bien vivant.

La marque de vélos connectés avait également su rebondir pendant le premier confinement en organisant une compétition virtuelle pour les athlètes confinés. Cette fois-ci, c’est de manière drôle et décalée, comme Ryan Reynolds sait si bien le faire, que Peloton a su rebondir sur une situation catastrophique pour la tourner en dérision.