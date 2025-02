Les meilleures pubs du Super Bowl 2025

À votre avis, combien de millions cette année ?

Ce dimanche 9 février marquera le coup d’envoi du Super Bowl. Cet évènement sportif d’envergure mondiale est aussi un carrefour pour les marques, qui y vont toutes (du moins, toutes celles qui le peuvent), de leur publicité dédiée. Sauf que celles-ci n’attendent pas le coup d’envoi du ballon pour s’envoler… et atterrir dans nos écrans. Pour l’occasion, la Réclame a sélectionné les meilleures publicités de l’évènement déjà connues, à quelques heures de la finale ce dimanche 9 février.

Uber Eats x Matthew McConaughey – A Century of Cravings

Accompagné de Martha Stewart, Charli XCX, Kevin Bacon, Greta Gerwig et Sean Evans, l’acteur d’Interstellar tente de nous convaincre d’une théorie du complot saugrenue. Selon lui, le football américain aurait été inventé pour vendre de la nourriture… et le pire, c’est qu’il a plusieurs arguments allant dans son sens. Alors, lui donnerez-vous raison pendant les matchs de cette année ?

Dunkin’ x Ben Affleck, Casey Affleck & Jeremy Strong – The Bean Method

L’année dernière, Dunkin’ avait donné naissance aux DunKing’s, un boysband composé de Ben Affleck, Matt Damon et Tom Brady. Cette année, le boysband reprend du boulot… et est cette fois constitué de Ben Affleck, Casey Affleck et Jeremy Strong. Et la star de Succession y va fort, en se préparant à son rôle auprès de Dunkin’ en se mettant dans la peau d’un… donut. Pour le plus grand étonnement de Ben Affleck. Mais après tout, pourquoi pas ?

Hellmann’s x Billy Crystal and Meg Ryan – When Sally Met Hellmann’s

Amoureux des années 80, voilà une référence qui devrait vous faire sourire. Vous souvenez vous du film “When Harry Met Sally ?” ? Si oui, vous souvenez-vous aussi de la ligne culte de ce film ? Au cas où vous l’auriez oubliée, cette publicité de Hellmann’s devrait vous rafraîchir la mémoire. Âmes sensibles s’abstenir… Mais si vous n’aviez pas été choqués il y a 36 ans, il n’y a pas de raison que vous le soyez maintenant.

La ref, si vous ne l’aviez pas :

STōK Cold Brew x Channing Tatum – Hollywood Magic

C’est une tradition au football, américain ou non : lorsqu’une action incroyable se produit, celui qui en est à l’origine – et parfois toute son équipe – se doivent de danser pour montrer leur bonheur. Sauf que les supérieurs de l’équipe de Wrexham (Ryan Reynolds and Rob McElhenney) n’aiment pas leur dance… et engagent donc Channing Tatum pour redresser la barre. C’était sans compter sur l’humour du danseur et acteur. À votre avis, quelles sont les chances que le duo de célébrité fasse une syncope à la prochaine action digne d’une dance ? Sans surprise, on doit cette publicité à Maximum Effort, l’agence de Ryan Reynolds.

Stella Artois x David Beckham et Matt Damon – The Other David

Le football et la bière, c’est un classique intemporel. Tout comme David Beckham et Stella Artois… un duo cette fois rejoint par Matt Damon. Qui serait, selon la campagne, le frère jumeau caché du footballeur ? Une idée des plus loufoques, mais qui a pour mérite de nous arracher un sourire. Même si ce n’est rien comparé au gentil tacle de Matt envers Ben Affleck, son acolyte de toujours. Comme quoi, même quand il n’est pas là, il pense à lui. La meilleure bromance d’Hollywood.

Frank’s Redhot x Paris Hilton – That’s RedHot

Depuis l’apparition de TikTok, de nombreuses trends allimentent les réseaux les unes après les autres. En 2024, l’une d’entres-elles était celle du “bedazzle”. Les internautes prenaient des objets anodins et les habillaient de strass de toutes les couleurs, en créant des versions “bedeazzled”. Il semblerait que Paris Hilton ait cédé à la tendance, et qu’elle ai au passage choisi de nous bénir de son éternel “that’s hot”… version pub, bien sûr.

Juste pour le plaisir :

La trend bedazzle :