Deadpool & Wolverine se transforment en ketchup & moutarde pour Heinz

Une fois que vous aurez vu cela, vous ne l’oublierez… JAMAIS.

Ryan Reynolds, connu pour son humour décalé, collabore avec Rethink à travers son agence Maximum Effort pour une campagne Heinz. Cette campagne ludique remplace Deadpool et Wolverine par des bouteilles de ketchup et de moutarde à travers des extraits du prochain film Marvel Studios Deadpool & Wolverine. La voix off de Ryan Reynolds, tout aussi brillante que sa performance à l’écran, souligne ces flashs hilarants où les héros se transforment en condiments délicieux.

L’acteur, également scénariste et producteur du film Deadpool & Wolverine, raconte avec ironie la genèse de cette idée : « Quand mon assistant m’a faxé une photocopie d’un mémo identifiant Deadpool et Wolverine comme des bouteilles de Ketchup et Moutarde Heinz, je l’ai d’abord ignoré. Mais les fax ont continué à arriver ! L’idée a alors germé de collaborer avec HEINZ pour donner vie à ce mémo. »

Cette campagne inclut des pièces à collectionner en édition limitée permettant aux fans de transformer leurs bouteilles Heinz en miniatures de Deadpool et Wolverine. Il y a de quoi réveiller l’enfant en vous !

C’était l’occasion rêvée de faire mettre en avant le prochain film de l’acteur. Alors, plutôt ketchup ou moutarde ?

On n’a jamais vu un tel alignement de branding par la couleur et de cinéma depuis… les Minions Karcher ?