Ryan Reynolds utilise son humour pour les enfants malades

Mais ces garnements lui mènent la vie dure.

Chaque année, Noël et le jour de l’an sont censés être synonymes de générosité, de moments en famille et de cadeaux pour tous nos proches. Cependant, il arrive parfois que le seul cadeau souhaité soit un qu’on ne peut pas offrir : une chance d’avoir une vie normale. Pour tous les enfants dont les murs de l’hôpital sont devenus la première maison, il peut être difficile de rêver d’autres choses ; et il en va de même pour les parents qui craignent chaque jour de perdre leur progéniture.

Pour soutenir l’association SickKids, qui aide les patients et les familles à acquérir un semblant de normalité, Ryan Reynolds fait usage de son humour signature (et d’un de ces fameux pulls moches de Noël) pour mettre en avant une récolte de fonds. Pour tous les dons réalisés avant le 24 décembre, Samsung Canada les dupliquera pour l’association, et ce, jusqu’à 100 000 dollars.

La cause des enfants malades n’est pas une nouveauté, surtout en période de fêtes ou tous aiment se donner bonne conscience en répondant aux valeurs de partage qui font aussi partie de la tradition de Noël. Néanmoins, qu’une célébrité comme Ryan Gosling s’en empare assure à cette levée de fonds de recevoir la médiatisation dont elle a besoin pour remplir ses missions en cette fin d’année.