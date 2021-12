Pantone dévoile la couleur de l’année 2022

Une teinte inédite, symbole de l'air du temps.

Après une année qui avait vu non pas une, mais deux couleurs être sélectionnées pour représenter 2021 (non sans susciter de nombreuses réactions), Pantone dévoile LA couleur qui devrait inonder les mood boards du monde entier dans les domaines de la mode et du design notamment : PANTONE 17-3938 Very Peri.

Une fois n’est pas coutume, le nuancier a créé cette nouvelle couleur de toute pièce sans aller piocher dans ses volumineuses archives. « Il était vraiment important pour nous de proposer une nouvelle couleur, car nous avons maintenant une toute nouvelle vision du monde », a déclaré Leatrice Eiseman, directrice exécutive du Pantone Color Institute, à CNN.

PANTONE 17-3938 Very Peri vient compléter la famille des bleus : « Affichant une confiance insouciante et une curiosité audacieuse qui anime notre esprit créatif, curieux et intrigant PANTONE 17-3938 Very Peri nous aide à embrasser ce paysage modifié de possibilités, nous ouvrant à une nouvelle vision alors que nous réécrivons nos vies. Ranimant la gratitude pour certaines des qualités que le bleu représente, complétées par une nouvelle perspective qui résonne aujourd’hui, PANTONE 17-3938 Very Peri place l’avenir sous un nouveau jour », explique ainsi la marque sur son site officiel. Cette nouvelle couleur se veut le « symbole de l’air du temps global du moment et de la transition que nous traversons. »

Et le nuancier n’oublie pas que cet air du temps est follement emprunt de numérique : « Le design numérique nous aide à repousser les limites de la réalité, ouvrant la porte à un monde virtuel dynamique où nous pouvons explorer et créer de nouvelles possibilités de couleurs. Avec les tendances du jeu, la popularité croissante du metaverse et la communauté artistique croissante dans l’espace numérique PANTONE 17-3938 Very Peri illustre la fusion de la vie moderne et la façon dont les tendances de couleur dans le monde numérique se manifestent dans le monde physique et vice versa. »

Il est à ce titre intéressant d’observer que le metaverse de Nike NIKELAND, fait la part belle à cette teinte et ses nuances. Comme d’autres univers virtuels et digitaux. Par ailleurs, CNN précise que « Very Peri sera intégré à une gamme d’applications Microsoft sous forme d’économiseurs d’écran numériques et d’options d’interface pour PowerPoint, Teams, Edge et Windows. » Mais aussi que la nouvelle teinte sera dévoilée « via une œuvre d’art numérique ainsi que l’échantillon traditionnel, solidifiant le lien de la couleur avec le monde de la technologie.«

« Alors que la société continue de reconnaître la couleur comme une forme de communication critique, et un moyen d’exprimer et d’affecter des idées et des émotions et de s’engager et de se connecter, la complexité de cette nouvelle teinte bleue infusée de violet rouge met en évidence les vastes possibilités qui s’offrent à nous », explique PANTONE. « Une nouvelle couleur Pantone dont la présence courageuse encourage l’inventivité et la créativité personnelles ».