Pantone révèle la couleur de l’année 2023

Viva Magenta.

Les aficionados chromatiques seront ravis d’apprendre que la couleur de l’année de l’institut Pantone vient d’être annoncé. Cette année, le violet-bleu Very Peri et sa collection numérique laissent la palette libre au Pantone 18-1750 Viva Magenta, reflet révérencieux envers notre mère à tous : Dame Nature.

Après une année 2022 au bleu violet “inspiré par ledigital”, le nuancier réemprunte le chemin de nos racines pour rendre hommage à notre environnement : “En cette ère de technologie, nous cherchons à nous inspirer de la nature et de ce qui est réel. PANTONE 18-1750 Viva Magenta descend de la famille des rouges, et s’inspire du rouge de la cochenille, l’un des colorants les plus précieux appartenant à la famille des colorants naturels, ainsi que l’un des plus forts et des plus brillants que le monde ait connu.” a souligné, comme à l’accoutumé, Leatrice Eiseman, directrice exécutive du Pantone Color Institute sur le site officiel. Selon l’entreprise, cette teinte rose-framboise introduite dans la gamme de couleurs Pantone en 2019 “est une couleur audacieuse, pleine d’esprit et ouverte à tous” et “dont l’exubérance promeut joie et optimisme”.

Sélectionnée par des spécialistes des tendances puis interprétée, à l’instar de Dall-E, par l’intelligence artificielle Midjourney, cette nouvelle couleur Pantone nous plonge au cœur du “Magentaverse”, une exposition sous forme d’expérience immersive crée par le studio d’art et de technologie américain ARTECHOUSE, et comportant une série de partenariats avec Lenovo, Spoonflower, Motorola et même la NASA.

Le Viva Magenta incarne le “renouveau” d’un futur “métaverselle” qui, toujours selon Eiseman, “encourage l’expression de soi sans retenue, est dynamique et électrisante”. Une teinte rouge carmin qui se retrouvera bientôt sur des sacs tressés, des pantalons en velours ou des robes à paillettes, sur chapelon melon et bottes de cuir. De quoi faire rougir Madame Peel.