McDonald’s sort le sabre pour One Piece

On en a de la Shanks.

“Mon trésor ? Je vous le laisse si vous le voulez. Trouvez-le ! Je l’ai laissé quelque part dans ce monde !”, c’est sur cette réplique culte du légendaire Roi des Pirates, Gol D. Roger, que le fast-food le plus populaire au monde a teasé sa collaboration avec le manga le plus vendu de tous les temps, One Piece.

L’appétit de Luffy ne s’épuisera donc jamais… Après un passage chez la concurrence, l’équipage des Straw Hat s’offre un sacré coup de Burst pour faire atterrir le Thousand Sunny sur l’arche dorée. Mais qu’ils en soient rassurés, cette fois-ci, ils n’y trouveront pas leur veille ennemi Ener, mais bien deux nouvelles recettes de burger signées par le chef-cuistot du Baratie Zef et son apprenti Sanji. En tout cas, c’est tout ce que l’on sait de l’offre à l’heure actuelle. Un coup de foudre qui mérite bien une petite pause dans cette glorieuse quête du One Piece. Il faut dire que cela fait maintenant 26 ans, 1080 chapitres et 105 tomes que le mangaka Eiichiro Oda nous conte l’histoire du garçon élastique naviguant sur les eaux mystérieuses de Grande Line face au Gouvernement Mondial et aux Empereurs des mers. Le teaser de McDonald’s Japon reprend ainsi la glorieuse tirade : ”La passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter, et il en sera ainsi tant qu’il aura des hommes prêts à donner un sens au mot “Liberté” pour nous faire découvrir ce partenariat exclusif qu’on espère voir venir en France.

Le teaser contient une série de 4 spots reprenant le style du shonen ainsi qu’une affiche présentant les deux burgers originaux créés pour l’occasion. Dommage que Big Mom ne soit plus là pour le voir… Quoi qu’il en soit, en multipliant les collaborations avec les plus grands noms de la culture populaire tels qu’Emily in Paris, le groupe de K-pop BTS, Travis Scott ou One Piece, McDonald’s continue de sculpter sa légende dans le granit marin du marketing triple A, en attirant, au passage, toujours plus, des flottes entières de fans. Comment résister ? Cette collaboration a même bénéficié de la participation des acteurs de voix officiels de l’anime. Un rêve devenu réalité.