Le top 10 des moments marquants pour le marketing en 2024 selon Mark Ritson

Un bilan sanglant.

L’année 2024 a été riche en enseignements pour l’industrie du marketing, comme l’a mis en lumière Mark Ritson dans le dernier opus de son rendez-vous annuel : “Top 10 Marketing Moments”.

Mark Ritson est un consultant et professeur marketing connu pour son franc-parler, notamment dans des tribunes pour Marketing Week. On retourne son ton caractéristique dans cette vidéo d’un peu plus d’une heure.

Si la durée d’un tel contenu peut effrayer à l’ère du doomscrolling et des reels TikTok et Instagram, nous vous recommandons d’y accorder un peu d’attention. En voici quelques moments clés :

1. Mark Ritson revient sur la publicité de Noël de Coca-Cola utilisant l’IA générative. Décriée par la presse spécialisée, la campagne a obtenu d’excellents résultats auprès du public. Mark en profite pour évoquer la révolution des prétests, bien plus justes depuis 4 ans (notamment avec System1 ou les animatics).



2. Liquid Death, marque préférée des publicitaires : et si c’était le signe que rien ne va dans « l’adland » ? Mark Ritson étrille la marque, certes météorite (250 millions de chiffre d’affaires en quelques années), mais toujours pas rentable. Pour Ritson, l’amour du secteur du Liquid Death est le symptôme que les marketers sont à 74 % de simples communicants qui n’ont aucun pouvoir de décision sur les produits qu’ils aident à lancer, sur leur prix ou sur leur distribution. Le P de promotion, sans les 3 autres P.

3. Les plus célèbres lunettes noires du marketing saluent la performance de McDonald’s, qui, en jouant sur ses prix et ses menus, a su augmenter ses marges de +36 % en 10 ans, alors que son chiffre d’affaires a décliné de 7 % sur la même période.

4. Jaguar : Mark Ritson revient sur le fiasco de son rebranding, aliénant sa clientèle tout en négligeant ses actifs distinctifs de marque. L’hypothèse de ce cher Mark ? Cette stratégie viserait davantage les investisseurs potentiels que les consommateurs.

La suite est à découvrir dans la vidéo :