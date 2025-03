Oasis met les voiles avec One Piece et Marcel

Luffruit et ses fruits du démon revisités.

Luffy et son équipage voguent vers un nouvel horizon… celui des rayons de supermarchés. Oasis, la marque aux jeux de mots fruités, s’associe à One Piece pour une collaboration placée sous le signe de l’aventure et du rafraîchissement.

Pour séduire la communauté One Piece et les amateurs de boissons fruitées, Oasis et son agence Marcel misent sur une édition spéciale de ses canettes Be Fruit, arborant les couleurs et les personnages de la saga. Une opération qui s’accompagne d’un spot reprenant l’iconique générique du manga dans une version parodique, fidèle à l’ADN humoristique de la marque.

Lancée en digital et sur les réseaux sociaux, cette campagne s’adresse aux fans de la première heure comme aux nouveaux moussaillons, surfant sur la popularité toujours grandissante de One Piece, notamment depuis la série live-action et l’arrivée du film One Piece: Red.

Entre pop culture et branding décalé, cette collaboration s’inscrit dans la continuité des prises de parole d’Oasis, habituée aux détournements et aux clins d’œil humoristiques. Entre Naruto l’année dernière et Jul avant ça, la marque reste ici dans sa zone de confort. Un partenariat malin qui capitalise sur l’engouement autour de One Piece et renforce l’ancrage de la marque dans l’univers du divertissement, tout en recoupant sa cible avec celle du manga, qui se croisent en grande partie.

Avec cette alliance, Oasis prouve une nouvelle fois sa capacité à parler aux jeunes générations en adoptant leurs codes, entre nostalgie et culture geek. Reste à savoir si cette collaboration fera son entrée dans le panthéon des campagnes les plus fruitées du marketing.