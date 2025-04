La nouvelle pub Coca-Cola Zero ? Pas de logo, ni de canette

The Taste is in the Try.

Coca-Cola surprend avec une campagne mondiale atypique pour son produit sans sucre. Dans ce nouveau dispositif créatif, aucun produit n’apparaît à l’écran : ni canette, ni logo, ni même une goutte de boisson.

Baptisée “ The Taste is in the Try ”, la campagne imaginée par l’agence Ogilvy Inde repose sur un principe simple : montrer des personnes mimant le geste de boire un Coca-Cola Zero Sugar, comme s’il était invisible à cause de l’absence de sucre dans sa recette. À travers plusieurs films, diffusés à l’échelle mondiale, on observe ainsi des consommateurs savourer une boisson qui n’existe pas à l’image, dans une mise en scène décalée, entre humour et surréalisme. Zero sugar… mais toujours autant de plaisir.

Ce choix créatif vise à piquer la curiosité du public et à encourager l’essai. En détournant les codes classiques de la publicité produit, la marque joue sur l’intuition du spectateur pour susciter l’envie ; si tous les acteurs montrent une boisson rafraichissante et délicieuse sans même l’avoir entre les mains, alors c’est qu’elle l’est certainement, n’est-ce pas ? La simplicité de la campagne lui donne une crédibilité plus grande comparée au simple marketing.

Le dispositif s’accompagne d’activations digitales, d’affichage et d’éléments interactifs, avec toujours le même principe : suggérer le produit sans jamais le montrer. Une approche qui n’est pas sans rappeler certaines tendances du brand content minimaliste, où le storytelling prime sur la démonstration. Les exemples de McDonald’s, Heinz, mais aussi Pepsi marquent l’histoire de cette tendance ; impossible de les confondre, il n’est donc pas nécessaire de les signer.