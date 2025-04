Coca-Cola mise sur la littérature et l’IA pour sa nouvelle campagne

Une opération muette, mais très parlante.

Coca-Cola célèbre sa place dans l’histoire littéraire avec une campagne imaginée par WPP et son agence intégrée VML. Baptisée « The Real Magic Presents: Coca-Cola x Literature », cette prise de parole mêle références culturelles, intelligence artificielle et simplicité pour réaffirmer le statut iconique – et historique – de la marque.

Alors que le climat général de la publicité est à la surenchère sonore et visuelle, Coca-Cola adopte l’approche inverse. La campagne mise sur le silence, les mots et l’imaginaire collectif. Déployée dans 40 pays, elle revisite des extraits de chefs-d’œuvre littéraires allant de Moby Dick à Les Aventures de Sherlock Holmes, où le nom de la marque a parfois été mentionné au fil des décennies. Ces citations deviennent le cœur visuel et narratif de la campagne.

Pour illustrer ce concept, Coca-Cola s’appuie sur des visuels générés par intelligence artificielle, produits à l’aide d’un outil propriétaire développé avec OpenAI et Bain & Company. Aucun logo, aucun jingle, seulement des mots évocateurs.

L’ensemble des activations a été conçu par l’agence VML (ex-Wunderman Thompson et VMLY&R), avec le soutien de l’IA Studio de WPP. Elle s’inscrit dans la plateforme « Real Magic », lancée en 2021 pour moderniser la communication de Coca-Cola à l’échelle internationale.

La campagne s’adresse autant aux amateurs de littérature qu’aux nostalgiques de la marque. En valorisant des extraits de romans où Coca-Cola est cité – parfois de manière anecdotique, parfois symbolique – la marque renforce son ancrage dans la culture populaire tout en évitant les codes classiques de la publicité.