Coca-Cola célèbre les petites victoires du quotidien avec Ogilvy Paris 

Entre influence et authenticité.

Coca-Cola dévoile sa nouvelle campagne «Little Wins», une ode aux petites victoires du quotidien. Cette initiative s’inscrit dans sa plateforme « Recipe for Magic », qui valorise la magie des moments partagés, notamment autour des repas.

Coca-Cola s’est associé à Will Hooper et à quatre influenceurs européens – Faffapix, Anniset, Paperboyo et Young Emperors – pour co-créer des films reflétant leurs univers et leurs propres « petites victoires ». En France, la marque renforce son ancrage local avec du contenu exclusif en partenariat avec Roro Cuistot, étoffant ainsi l’interaction avec sa communauté.

Fanny Happiette, directrice marketing France de Coca-Cola, résume l’esprit de la campagne dans un communiqué : « Quoi de mieux que de se retrouver à table pour savourer chaque petite victoire du quotidien ? Ces moments de partage sont uniques et avec cette campagne, Coca-Cola Sans Sucres les célèbre pour régaler tous les Français. »

Développée par WPP Open X dirigé par Ogilvy et produite par Hogarth, « Little Wins » illustre une nouvelle approche marketing où authenticité et engagement des créateurs prennent une place centrale. Une campagne qui mise sur l’émotion et la proximité pour renforcer le lien entre la marque et ses consommateurs.

Déployée en Europe et en France dès février 2025, la campagne s’appuie sur un dispositif digital complet : TV, replay, réseaux sociaux, Spotify, affichage OOH et DOOH.

