Pepsi à l’assaut du rhum-cola

Ne dites plus rhum-coca.

Certains mélanges alcoolisés gardent leur popularité au fil des années, malgré leur simplicité apparente. C’est le cas par exemple du rhum-coca, un classique autant alcoolisé que sucré. Cependant, s’il y a une entreprise à qui ce terme ne plait pas, c’est certainement Pepsi.

La marque lance alors un nouvel argument dans sa compétition historique avec Coca-Cola : selon une étude, 56 % des personnes interrogées préfèrent le goût du rhum-Pepsi au rhum-Cola. La campagne représente la dernière sortie marketing de la marque dans le cadre de sa campagne “Better with Pepsi”, montrant différents aliments ou plats que la boisson magnifierait.

“Pendant bien trop longtemps, les gens se sont trompés en commandant au bar le cocktail à base de rhum le plus populaire au monde – le plus souvent, ils commandant “un rhum-coca” par habitude plutôt que par préférence de goût, comme le montre nos chiffres qui indiquent que les gens préfèrent le goût du rhum-Pepsi”, a annoncé Todd Kaplan, Chief Marketing Officer de Pepsi. “Cela fait des années que nous savons que le goût sucré et délicieux de Pepsi se marie parfaitement avec celui du rhum.”

Réalisée par l’agence Alma, la campagne est déjà disponible en OOH (out of home), en digital et sur les réseaux sociaux. Celle-ci est d’une jolie délicatesse, montrant le logo que Pepsi a caché dans les éléments de branding des rhums Bacardi ou Captain Morgan. La loi Evin devrait cependant nous épargner une telle communication en France, Pepsi n’ayant pas d’intérêt à faire face aux contraintes des alcooliers dans l’Hexagone.