Le SNPTV se renomme Alliance des Médias TV & Vidéo

Télé et streaming s’accordent.

Le Syndicat National de la Publicité Télévisuelle (SNPTV) évolue et devient l’Alliance des Médias TV & Vidéo (ADMTV). Cette transformation marque une nouvelle étape pour le marché publicitaire en France, en intégrant trois nouveaux acteurs majeurs de la vidéo : Amazon Ads, Disney+ et Netflix. En s’ouvrant aux plateformes de streaming, l’ADMTV affirme son ambition d’unifier l’écosystème de la publicité TV et vidéo premium.

L’ADMTV fédère désormais les régies membres existantes (TF1 Pub, FranceTV Publicité, M6 Publicité, CANAL+ Brand Solutions…) aux côtés des nouveaux entrants. L’objectif est d’accompagner les évolutions des usages et des stratégies publicitaires, en intégrant aussi bien la puissance du linéaire que les formats digitaux à la demande.

L’ADMTV se veut également garante d’un environnement publicitaire encadré et sécurisé, réunissant des éditeurs engagés dans le financement de contenus premium et d’information de qualité. « L’Alliance des Médias TV & Vidéo marque une nouvelle étape dans l’histoire de la vidéo en France. En rassemblant les principaux groupes audiovisuels français avec Amazon Ads, Disney+ et Netflix, nous renforçons un écosystème dynamique et innovant, au service des annonceurs et des agences », souligne François Pellissier, président de l’ADMTV et président exécutif de TF1 PUB.

Avec cette évolution, l’ADMTV entend jouer un rôle central dans l’étude et l’amélioration de la publicité TV et vidéo. En unifiant les acteurs du secteur, elle vise à garantir une mesure homogène des audiences et à renforcer la collaboration entre chaînes historiques et plateformes de streaming premium. Le communiqué insiste d’ailleurs sur le terme “premium” (4 occurrences). Une façon de dire que YouTube ne peut aujourd’hui faire partie de cette alliance ?