Vous rêvez de porter les Crocs McDonald’s ? Voici comment les gagner

Une paire à croquer.

McDonald’s et Crocs réitèrent leur collaboration en lançant un jeu concours sur Instagram pour tenter de gagner l’édition ultra limitée de la paire qui avait tant fait parler d’elle en novembre dernier. Un goût d’été avant l’heure qui va ravir les petons de l’heureux gagnant. On aurait presque les yeux plus gros que le ventre, mais attention, elles ne se mangent pas.

La marque de sandales en plastique a l’habitude de réaliser toute sorte de collaborations loufoques, allant d’une paire avec des wings de poulet, aux dessins animés, en passant par les plus grandes célébrités mondiales. Crocs ne cesse de transcender les frontières de la mode avec ces innovations et ces collaborations audacieuses.

Un point commun que la marque partage avec le fast-food. Cherchant à sortir de la cuisine, McDonald’s s’associe à des artisans français durant la période de l’épiphanie ou encore avec Tesla afin de créer une cuillère tout droit sortie du futur.

Les internautes semblent apprécier ce jeu concours, on compte déjà plus de 9 000 participants en à peine quelques heures. Alors, vous aussi, tentez de remporter cette paire unique… À vos marques, prêts, participez !