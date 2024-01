Pour la 1ʳᵉ fois en France, McDonald’s crée des fèves pour la galette des rois 

De quoi faire travailler les artisans français.

Noël et le nouvel an, c’est fini ; pour autant, les fêtes ne s’arrêtent pas. Eh oui, janvier rime aussi avec épiphanie… et celle-ci s’accompagnera toujours de galette des rois. Que vous soyez des amoureux de la frangipane ou de ceux qui préfèrent la brioche, il y en a pour tous les goûts, l’essentiel étant qu’une fève s’y cache. Après tout, peu importe vos préférences, qui pourrait refuser d’être roi… ne serait-ce que pour le mois ?

En janvier, l’envie d’être couronnés prend tous les gourmands. Et c’est aussi la période préférée de tous les fabophiles, ceux qui portent une passion pour les fèves de nos galettes. Alors, même quand vous êtes une marque qui ne vend pas de galette à l’origine, difficile de ne pas se prendre au jeu ; voilà ce qui a poussé McDonald’s à prendre part aux festivités.

Le 6 et 7 janvier dernier, il vous était possible de gagner des fèves McDonald’s collector, réalisées à la main par la comédienne et céramiste Audrey Giacomini de Giaco Studio. Un joli hommage aux talents français indépendants, de la part d’une firme mondiale comme McDonald’s, et un moyen de les valoriser auprès de ceux qui fréquentent cette enseigne. Pour ce faire, il vous suffisait de vous rendre dans le McDonald’s des Champs Élysées, et de commander sur place. Si vous trouviez sur votre commande l’un des 200 stickers qui s’y trouvaient, c’était gagné !