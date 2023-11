McDonald’s rejoint Crocs pour une collection exclusive

Une collaboration inattendue.

Dans un rapprochement entre le géant du fast-food McDonald’s et la marque au style particulier – mais culte – Crocs, une collection de chaussures inédite voit le jour. Leur point commun ? Le slogan « Come as you are » (venez comme vous êtes), un message d’inclusivité et d’expression personnelle qui définit les deux marques depuis des années.

Après des mois de spéculation, McDonald’s a enfin confirmé sa collaboration avec Crocs, dévoilant une série de quatre modèles de chaussures, complétés par des chaussettes et des pins Jibbitz décoratifs. Cette collection, aux couleurs vives et au design audacieux, est une véritable célébration de l’identité des deux marques. Le clou de la collection : une paire de Crocs reprenant les teintes emblématiques de McDonald’s, le rouge et le jaune, agrémenté de pins représentant des produits phares de la chaîne de fast-food, comme les frites, les nuggets, le Big Mac, et le célèbre logo « M ».

La nostalgie est au cœur des trois autres modèles, avec une réinterprétation des personnages de McDonaldland, l’univers marketing emblématique de McDonald’s des années 1970 à 2003. Les personnages de Grimace, Birdie et Hamburglar, bien que retirés de la stratégie publicitaire de la marque, sont remis en avant à travers ces créations uniques.

Pour les connaisseurs, Grimace, le personnage violet à multiples bras, Birdie, l’oiseau à lunettes d’aviateur, et Hamburglar, le voleur de hamburgers, se voient chacun honorés d’un modèle distinct. Grimace se distingue par un modèle de sandale confortable, doublé de duvet, tandis que les modèles de Birdie et Hamburglar reprennent le sabot classique. Chaque paire est accompagnée de chaussettes assorties et de pins Jibbitz.

Pour ceux d’entre vous qui sont intéressés, la collection deviendra disponible aujourd’hui, le mardi 14 novembre, à partir de 19h heure française dans le monde entier via les comptes Instagram de McDonald’s et Crocs. Et si vous tenez à obtenir un des produits de la collection, on ne peut que vous conseiller de faire attention à la rupture de stock, une coutume pour les collaborations de ce genre. Une partie des bénéfices sera également reversée à Ronald McDonald House Charities, une association qui vient en aide aux enfants malades.