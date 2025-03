Heineken cherche un héritier pour sauver un pub irlandais légendaire

Êtes-vous un McLoughlin ?

Le 17 mars 2025, Heineken a lancé une campagne de recrutement mondiale pour trouver un successeur au McLoughlin’s Bar, un pub irlandais historique situé sur l’île d’Achill, dans le Comté de Mayo. Co-imaginée par les agences LePub et Publicis Dublin, cette initiative a pour objectif de préserver la tradition familiale du pub, dirigé depuis quatre générations par les McLoughlin. Le dernier descendant, Joseph ‘Josie’ McLoughlin ne souhaite pas voir son nom disparaître de la devanture de ce pub familial. À l’approche de la retraite, et sans héritier pour reprendre l’établissement, Heineken intervient pour trouver un « McLoughlin » prêt à perpétuer cet héritage, un nom qui peut légalement être attribué à un pub en Irlande.

En Irlande, depuis 1872, il est légal de donner son nom à un pub, renforçant le lien entre la famille et l’établissement. Si à cette époque cette pratique était obligatoire, ce n’est aujourd’hui plus le cas. Cette tradition fait ainsi du nom un marqueur d’héritage, symbole de convivialité chère à la culture irlandaise.

Josie, qui a travaillé derrière le bar pendant 43 ans, déclare : « Si je pouvais garantir que le nom McLoughlin serait toujours gravé sur la porte du pub dans 155 ans, je mourrais heureux ». Pour trouver un héritier digne de ce nom, Heineken déploie une campagne internationale, installant des panneaux d’affichage imposants et des publicités accrocheuses dans les villes où de nombreux Irlandais ont émigré, telles que New York, Sydney et Buenos Aires.

Le programme de succession de Heineken propose mentorat, soutien commercial et investissement initial pour assurer une transition réussie et pérenniser le pub dans la communauté. Mark Noble, responsable marketing chez Heineken Irlande, souligne l’importance de soutenir ces lieux emblématiques : « Les pubs irlandais sont bien plus que des endroits pour boire un verre ; ce sont des témoins vivants de l’histoire et des lieux de convivialité ».

Avec l’initiative Pub Succession, Heineken et LePub ne se contentent pas de sauver le McLoughlin’s Bar. Leur mission va au-delà : ils cherchent à préserver l’esprit irlandais, un défi ambitieux et une responsabilité de taille. Cette campagne s’inscrit dans un cadre profondément culturel, où l’objectif est de garder vivante la tradition des pubs irlandais à travers les générations.

Si vous êtes un McLoughlin et que vous souhaitez perpétuer le nom de la famille pour les générations futures, il existe un pub en Irlande qui porte votre nom. Candidatez ici.