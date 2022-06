L’incroyable histoire d’amour entre une araignée et un smartphone Samsung

Un remède anti-arachnophobie.

Il était une fois, l’histoire d’une adorable araignée qui remporte un Lion à Cannes. Pour la promotion de son nouveau Samsung Galaxy S22, la société coréenne – aux côtés de Leo Burnett Germany – avait mis au point en février la campagne « Love has no boundaries » (l’amour n’a pas de frontières, en anglais). L’objectif était bien sûr de promouvoir cette nouvelle technologie, mais c’était sans compter sur l’utilisation d’un animal mignon dans son spot (cela fonctionne à tous les coups).

Ici, pas de chien, ni de penguin ou encore d’extraterrestres. Samsung a voulu transformer un animal redouté par 40 % de la population : les araignées. Bien que velue avec de grands yeux globuleux, nous ne pouvons pas être indifférents face à cette créature qui va tomber folle amoureuse… d’un smartphone – la campagne a été dévoilée à l’occasion de la Saint-Valentin.

Accompagné de la musique « Love Hurts » de Nazareth, ce film a été primé à Cannes la semaine dernière – évènement que nous avons suivi depuis la Croisette – avec un Gold dans la catégorie « Film », ainsi qu’un Gold et un Silver en « Film Craft ». D’ailleurs, l’un des deux Grands Prix de la catégorie Film a été décerné à Apple pour son « Escape From The Office ».

Une campagne qui apporte un peu de « mignonnerie » dans une ère anxiogène tant par son contexte climatique, sanitaire que social.